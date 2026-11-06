김해시, 데이터 농업 기반 과학영농 우수상 수상…'안전한 농업' 주목

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 6일 농업환경보전 우수사례 경진대회에서 우수상을 받았다
- 토양·농업용수 분석자료를 활용해 농가별 맞춤형 현장지원을 했다
- 올바른 비료 사용과 토양관리 교육으로 안전농산물 생산을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 데이터 농업을 기반한 과학영농이 전국 무대에서 우수성을 인정받았다.
시는 농촌진흥청 주관 '2026년 농업환경보전 및 안전농산물 생산 활성화 우수사례 경진대회'에서 우수상을 받았다고 6일 밝혔다.
올해 경남도 지자체 가운데 김해시만 수상자 명단에 올랐다.
시는 매년 토양과 농업용수 등을 분석해 농업환경 자료를 축적해 왔다. 분석 결과를 개별 농가에 전달하는 데 그치지 않고 지역별 토양 양분 상태와 변화 추이를 종합적으로 점검했다.
이를 토대로 토양 양분 불균형, 비료 과다 사용 등 개선이 필요한 부분을 중심으로 현장기술지원을 진행했다. 농가별 재배환경에 맞는 적정 시비와 토양관리 방법도 안내했다.
시는 농업인 교육과 현장 안내를 병행하며 올바른 비료 사용과 농업환경 보전 실천이 확산되도록 지원해 왔다.
이번 수상 사례는 '분석에서 현장까지, 데이터로 만드는 안전한 김해농업'이다. 농업환경 분석자료를 현장기술지원과 연계한 김해시의 영농 지원 방식이 평가를 받은 것으로 풀이된다.
news2349@newspim.com