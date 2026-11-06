'크래시2' 이민기·곽선영·허성태, 박지성 합류한 T.C.I 출격…전국구 빌런 소탕

AI 핵심 요약beta
- 크래시2 제작진이 6일 새 팀 스틸을 공개했다
- T.C.I는 광역수사대로 확대돼 전국 교통범죄를 수사한다
- 박지성이 막내로 합류해 팀플레이와 액션을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '크래시2' 이민기, 곽선영, 허성태 등 T.C.I 멤버들이 새로운 막내 박지성과 함께 한층 강력해진 교통범죄 소탕 작전에 나선다.
오는 16일 공개 예정인 ENA 새 월화드라마 '크래시2' 측은 6일, 광역수사대로 판을 키워 돌아온 T.C.I(Traffic Crime Investigation)의 막강한 팀플레이를 기대케 하는 팀 스틸을 공개했다.
'크래시2 : 분노의 도로'는 2024년 인기리에 방송된 '크래시'의 두 번째 이야기다. 교통범죄라는 참신한 소재와 도로 위 빌런들을 단죄하는 교통범죄수사팀의 통쾌한 팀플레이, 장르적 쾌감을 극대화한 카 체이싱 액션으로 방영 당시 ENA 역대 드라마 시청률 2위에 오르는 등 큰 사랑을 받았다.
뜨거운 기대 속 돌아온 '크래시2'에서는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통범죄 사건을 해결한다. 더 교묘해지고 거대해진 교통 강력 범죄자들을 일망타진하는 브레이크 없는 수사 활극이 또 한 번 시청자들의 속을 시원하게 뚫어줄 전망이다.
그런 가운데 공개된 사진 속 심상치 않은 기류가 감도는 T.C.I의 수사실 풍경이 호기심을 자극한다. 단순 사고가 아님을 직감한 차연호(이민기), 민소희(곽선영), 정채만(허성태), 우동기(이호철)의 분위기가 심각하다. 사건의 퍼즐을 맞춰보는 어현경(문희)과 지대세(박지성)까지 합세해 수사에 힘을 보탠다. 치밀하게 설계된 범죄의 덫을 깨부수고 도로 위 악질 사슬을 끊어낼 이들의 완벽한 팀플레이에 기대가 쏠린다.
새롭게 합류한 막내 지대세의 똘기 남다른 매력도 눈길을 끈다. 남강경찰서 교통과의 아이돌로 불리는 그는 훈훈한 비주얼 뒤에 유단자급 무도 실력을 감춘 인물. 깨진 버스 창문 사이로 몸을 내민 모습에서는 대담함과 남다른 패기가 뿜어져 나온다. 기존 멤버들의 노련함에 신선한 스파크를 더할 지대세가 T.C.I의 새로운 엔진으로서 어떤 케미스트리를 완성해 낼지 궁금증을 자극한다.
이민기는 작은 단서도 놓치지 않는 집요함과 사건의 핵심을 꿰뚫는 분석력을 지닌 'T.C.I'의 에이스 브레인 '차연호' 역을 맡아 극을 이끈다. 실전으로 다져진 무술 실력과 거침없는 기동력으로 도로를 누비는 '민소희'는 곽선영이 맡아 통쾌한 액션을 펼친다. 허성태는 아내를 잃은 슬픔을 딛고 새로운 추적에 나선 'T.C.I'의 창조자이자 버팀목 '정채만'을 열연하며 묵직한 존재감을 더한다. 소리만으로 차종을 파악하는 능력, 뛰어난 정보 분석력의 교통범죄계 애널리스트 '우동기'는 이호철이, 남다른 정보력과 함께 각종 무예를 뽐내는 '어현경'은 문희가 다시금 활약한다. 여기에 해맑은 웃음 뒤 무술 실력을 감춘 교통과 아이돌이자 순경 '지대세' 역으로 '뉴페이스' 박지성이 합류해 기대를 더한다.
한편, ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'는 16일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니 + 에서도 감상할 수 있다.
moonddo00@newspim.com