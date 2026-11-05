[특징주] 카카오, 1500억원 규모 자사주 매입 발표에 9% ↑

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 5일 자사주 1500억원어치 매입 계획을 발표했다
- 카카오는 5일 3분기 매출과 영업이익이 각각 6.3%, 7.4% 증가했다
- 카카오는 5일 광고·커머스 호조로 장 초반 주가가 9% 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1500억원 규모 자사주 취득 계획 발표에 매수세 유입
3분기 매출 2조867억원·영업이익 2402억원 기록
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 5일 카카오가 장 초반 9% 넘게 상승하고 있다. 약 1500억원 규모의 자사주 매입 계획을 발표하고 3분기 실적도 개선되면서 주가가 강세를 보이는 것으로 분석된다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 47분 기준 카카오는 전 거래일 대비 9.11% 오른 3만1750원에 거래되고 있다.
이날 카카오는 보통주 515만4639주를 장내 매수 방식으로 취득할 계획이라고 밝혔다. 전일 종가 기준 약 1500억원 규모로, 매입 기간은 오는 6일부터 내년 2월 5일까지다.
같은 날 발표한 3분기 실적도 개선됐다. 카카오는 3분기 연결 기준 매출액 2조867억원, 영업이익 2402억원을 기록했다고 공시했다. 카카오게임즈와 카카오헬스케어의 중단영업을 반영한 전년 동기 대비 각각 6.3%, 7.4% 증가한 수치다.
카카오톡 기반 광고와 커머스 사업이 실적 개선을 이끌었다. 3분기 플랫폼 부문 매출은 1조2350억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 이 가운데 톡비즈 매출은 6329억원으로 13% 늘었다. 반면 콘텐츠 부문 매출은 8517억원으로 6% 감소했다.
nylee54@newspim.com