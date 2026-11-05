[MLS] 손흥민, 메시에 이어 유니폼 판매량 '2년 연속 2위'

AI 핵심 요약beta
- MLS 사무국이 4일 2026시즌 유니폼 판매 순위를 발표했다
- 리오넬 메시가 1위, 손흥민이 2위로 2년 연속 상위권을 차지했다
- 손흥민은 토트넘 이적 후 미국 현지에서 높은 인기를 입증했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)의 손흥민이 2026년 MLS 유니폼 판매 순위 2위에 올랐다. MLS 사무국은 4일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 2026시즌 MLS 유니폼 판매 순위 톱10을 발표했다. MLS 사무국은 "리오넬 메시와 손흥민이 유니폼 판매량을 이끌었다"고 설명했다.
이번 랭킹은 1월 1일부터 10월 30일까지 공식 쇼핑몰인 MLS스토어닷컴에서 집계된 판매량을 바탕으로 정해졌다. 정확한 수치는 공개되지 않았다.
유니폼 판매량 1위는 인터 마이애미의 리오넬 메시다. 메시는 MLS 진출 이후 4시즌 연속 1위 자리를 지켰다. 메시의 뒤를 이어 손흥민이 2위에 이름을 올렸다. 손흥민은 2025년 8월 잉글랜드 토트넘 홋스퍼를 떠나 LAFC로 이적한 이후 지난 시즌에 이어 2년 연속 2위를 차지하며 미국 현지에서의 압도적인 인기를 입증했다.
3위는 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스)가 차지했다. 로베르트 레반도프스키(시카고 파이어), 앙투안 그리즈만(올랜도 시티), 캐번 설리번(필라델피아 유니온)이 4~6위에 올랐다. 이어 드니 부앙가(LAFC), 루이스 수아레스(인터 마이애미), 하니 무크타르(내슈빌 SC), 로드리고 데 파울(인터 마이애미)이 7위부터 10위에 이름을 올렸다.
psoq1337@newspim.com