남춘천 센트레빌, 스카이라운지·피트니스 갖춘 39층 주거단지 공급

AI 핵심 요약beta
- KT에스테이트가 4일 춘천 효자동에 남춘천 센트레빌을 공급했다
- 남춘천 센트레빌은 264세대 규모로 지상 39층까지 조성된다
- 9일부터 특별공급을 시작하며 2030년 10월 입주 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = KT에스테이트(케이티에스테이트)가 강원도 춘천시 효자동 옛 행복예식장 부지에 '남춘천 센트레빌'을 공급한다.
이 단지는 지상 39층 높이에서 공지천 조망과 함께 강남 고급 주거단지에 버금가는 스카이 커뮤니티, 차별화된 평면 설계를 적용했다.
단지는 전용면적 59~84㎡, 총 7개 타입으로 구성된다. 전용면적 84㎡A타입은 4Bay 판상형 구조에 현관창고, 복도 팬트리, 드레스룸, 파우더룸 등을 배치해 수납공간을 확보했다. 84㎡F타입은 4.5Bay 판상형 구조이며, 84㎡B·C·E타입은 거실 2면 개방형 구조를 적용했다. 주택형에 따라 약사천, 공지천, 수변공원, 춘천 도심 등 다양한 조망이 가능하다.
3층 커뮤니티 시설에는 GDR 골프연습장, 워크스테이션(작은 도서관) 등이 마련된다. KT그룹의 독서 플랫폼 서비스인 '밀리의서재' 콘텐츠도 제공된다.
단지 최상층에는 스카이라운지, 스카이 피트니스센터, 게스트하우스가 조성된다. 스카이라운지에는 통창 설계를 적용해 의암호와 춘천 도심 전경을 조망할 수 있으며, 바리스타 로봇이 음료 서비스를 제공한다.
스카이 피트니스센터에는 이탈리아 운동기구 브랜드 '테크노짐' 제품이 설치되며, G.X룸도 함께 배치된다. 게스트하우스는 전용 테라스를 갖춰 공지천 일대와 춘천 도심 풍경을 조망할 수 있다.
춘천 최초의 AI 친화 주거단지로 통합 모바일 앱을 통해 짐 배송 로봇을 이용할 수 있으며, 스카이라운지의 바리스타 로봇 등 첨단 서비스를 제공한다.
남춘천 센트레빌은 지하 6층~지상 39층, 전용면적 59~84㎡ 총 264세대 규모로 조성된다. 청약 일정은 11월 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 청약을 받는다.
계약금 1차 1,000만원과 2차 잔액으로 분납할 수 있으며, 전매제한, 재당첨제한, 거주의무기간은 적용되지 않는다. 견본주택은 강원특별자치도 춘천시 석사동 일원에 위치하며, 입주는 2030년 10월 예정이다.
whitss@newspim.com