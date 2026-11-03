경찰, 李대통령 부부 등 168명 개인정보 유출 정식 수사 전환

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 3일 공군 1호기 명단 유출 사건을 수사로 전환했다
- 이재명 대통령 부부 등 168명의 여권·인적정보가 약 5개월간 노출됐다
- 청와대는 3일 긴급회의를 열고 유출 경위와 관리 책임을 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 부부 등 공군 1호기 탑승자 168명의 개인정보가 온라인에 유출된 사건에 대해 경찰이 수사에 착수했다.
경찰청 국가수사본부 사이버테러수사대는 공군 1호기 명단 유출 사건과 관련해 내사(입건 전 조사)에서 수사로 전환했다고 3일 밝혔다.
앞서 경찰청은 전날 공군 1호기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 노출된 사건에 대해 입건 전 조사에 들어갔다. 이날 수사로 전환하면서 유출 경위와 관련자 책임 등을 규명하기 위한 조사에 나서게 됐다.
유출된 자료는 지난 6월 한 보안 관련 사이트에 올라온 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)' 파일이다. 이 파일에는 이 대통령 부부와 정부 주요 인사, 청와대·외교부 직원, 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등 168명의 개인정보가 담긴 것으로 전해졌다. 노출된 정보는 국문·영문 이름과 소속·직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일 등이다.
해당 파일은 대통령의 유럽 순방을 앞두고 악성코드 감염 여부를 검사하는 과정에서 보안 관련 유료 사이트에 게시된 것으로 추정된다. 순방 전인 6월 2일부터 약 5개월간 외부에 노출됐으며, 현재는 열람이 차단된 상태로 알려졌다.
한편 청와대는 이날 대통령 등 개인정보 유출 대응을 위한 긴급회의를 개최했다. 임광현 대통령비서실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다.
calebcao@newspim.com