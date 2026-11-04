현대제철, 생성형 AI 플랫폼 'Steel-X' 가동…전사 업무 혁신 추진

AI 핵심 요약beta
- 현대제철은 4일 생성형 AI 플랫폼 ‘Steel-X’를 도입했다
- Steel-X는 사내 문서와 업무 데이터를 통합해 검색·분석한다
- 임직원은 업무용 AI 챗봇과 에이전트를 직접 제작한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대제철이 임직원 누구나 업무에 필요한 인공지능(AI) 챗봇과 에이전트를 직접 만들 수 있는 생성형 AI 통합 플랫폼을 도입했다. 사내에 분산된 데이터를 통합하고 반복 업무를 줄여 전사적인 AI 전환(AX)에 속도를 낸다는 계획이다.
현대제철은 최근 차세대 생성형 AI 플랫폼 'Steel-X'를 구축하고 운영을 시작했다고 4일 밝혔다.
Steel-X는 현대제철과 현대오토에버가 공동 개발한 플랫폼으로, 사내 문서와 업무 데이터를 통합해 검색·분석하고 다양한 AI 서비스를 제공한다.
주요 기능은 사내 지식 자산화, 멀티 AI 통합 환경, 임직원 AI 플레이그라운드, 업무시스템·데이터 연계 등 네 가지다.
우선 마이크로소프트 팀즈와 각종 업무시스템에 흩어진 문서를 AI가 활용할 수 있는 형태로 변환한다. 이를 통해 임직원은 필요한 자료를 통합 검색하고 문서 요약과 질의응답 기능을 이용할 수 있다.
특히 별도의 개발 지식 없이 개인 문서나 팀 자료를 활용해 업무용 AI 챗봇과 에이전트를 직접 제작할 수 있다. 제작한 AI 서비스는 개인과 조직, 전사 단위로 공유할 수 있다.
현대제철은 이를 사내 규정 검색과 기술 문서 요약, 설비 이력 및 운영 데이터 분석 등에 활용할 계획이다.
현대제철 관계자는 "사내 데이터 활용 범위를 넓히고 임직원이 업무에 AI를 직접 활용할 수 있도록 지원해 전사 AX 추진 기반을 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com