카카오페이증권, 주식 거래하면 이강인·해리 케인 등 유니폼 6벌 추첨 지급

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이증권이 4일 쿠팡플레이와 주식 거래 이벤트를 진행했다
- 11월 30일까지 거래 고객 전원에게 스포츠 패스를 제공한다
- 참여자 추첨으로 해외축구 선수 유니폼 6벌도 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 카카오페이증권이 쿠팡플레이와 손잡고 주식 거래 고객에게 스포츠 패스 1개월 이용권을 제공하는 이벤트를 진행한다. 해외축구 선수들의 유니폼을 증정하는 추첨 행사도 마련했다.
4일 카카오페이증권에 따르면 이번 이벤트는 오는 30일까지 진행하며 지난 10월 한 달간 카카오페이증권에서 주식 거래 이력이 없는 고객을 대상으로 한다.
참여를 원하는 고객은 카카오페이앱 증권탭에서 이벤트를 신청한 뒤 기간 내 국내외 주식을 한 번 이상 거래하면 된다. 조건을 충족한 고객 전원에게 쿠팡플레이 스포츠 패스 1개월 이용권을 지급한다.
다만 자동 적립식 투자 서비스인 '주식 모으기'와 펀드, 연금저축, 개인종합자산관리계좌(ISA)를 통한 거래는 인정하지 않는다.
스포츠 패스는 국내외 주요 스포츠 경기의 생중계와 하이라이트, 다시보기 등을 제공하는 월 구독 상품이다. 이용권은 거래 조건 충족 후 5영업일 이내 카카오톡으로 발송한다. 쿠팡 회원 가입 후 쿠팡플레이 PC 웹에서 2027년 11월 1일까지 등록할 수 있다. 기존 유료 구독자는 구독 종료 후 이용권을 사용할 수 있다.
추첨을 통해 이벤트 참여자 6명에게 해외축구 구단 선수 유니폼도 증정한다. 경품은 ▲아틀레티코 마드리드 이강인 유니폼 1벌 ▲맨체스터 시티 요슈코 그바르디올·마테우스 누녜스 사인 유니폼 각 1벌 ▲바이에른 뮌헨 해리 케인 사인 유니폼 1벌 ▲뉴캐슬 유나이티드 조엘린통 사인 유니폼 1벌 ▲바이에른 뮌헨 선수단 전원 사인 유니폼 1벌이다.
당첨자에게는 개별 안내 후 오는 12월 중 경품을 발송할 예정이다.
카카오페이증권은 "투자가 어렵게 느껴지는 사용자에게도 한층 친근하게 다가갈 수 있도록 스포츠 콘텐츠와 투자 경험을 결합했다"며 "앞으로도 일상에서 자연스럽게 투자를 접할 수 있는 기회를 다양하게 마련하겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com