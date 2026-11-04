KT, AI 보이스피싱 탐지 고도화…발화 속도·어조까지 분석

AI 핵심 요약beta
- KT는 4일 AI 기반 보이스피싱 탐지 기능을 고도화했다.
- 통화 내용과 발화 속도·어조를 분석해 위험을 감지한다.
- KT는 5일 보안 상태를 보여주는 안심365 리포트를 출시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보안 상태 확인 서비스도 출시
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT는 인공지능(AI) 기반 보이스피싱 탐지 기능을 고도화하고 고객보호 서비스를 '안심365' 브랜드로 통합한다고 4일 밝혔다.
KT가 출시한 '안심365 보이스피싱 탐지 3.0'은 통화 내용뿐 아니라 발화 속도와 어조 등 비언어적 요소까지 분석해 보이스피싱 위험을 감지하는 서비스다. KT에 따르면 음성·텍스트·비언어적 요소를 종합하는 멀티모달 AI 기술을 국내 최초로 적용했다.
AI가 보이스피싱 위험을 감지하면 판단 근거도 함께 제공한다. 통화 원본을 외부 서버로 전송하지 않고 스마트폰에서 실시간으로 분석하는 온디바이스 방식으로 작동한다.
KT는 오는 5일 이용자의 보안 상태를 점수로 보여주는 '안심365 리포트'도 출시한다. 해당 서비스에서는 AI 문자스팸차단과 보이스피싱 탐지 등을 통한 보호 내역을 확인하고 필요한 보안 서비스를 안내받을 수 있다.
이와 함께 기존 문자스팸차단, 실시간 스팸 알림, 보이스피싱 탐지 등 고객보호 서비스를 안심365 브랜드로 통합하고 KT닷컴에 전용 메뉴를 개설했다.
최세준 KT Customer전략본부장 상무는 "변화하는 통신 위험에 대응하고 고객이 보호 내역을 직접 확인할 수 있는 기술과 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com