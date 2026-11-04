마스턴투자운용, 5년째 물품 기부…발달장애인 자립 지원

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용은 4일 임직원 참여 물품기부 캠페인을 마무리했다
- 임직원 기부 물품은 굿윌스토어에서 판매돼 장애인 자립을 지원한다
- 마스턴투자운용은 5년째 나눔 활동과 사회공헌을 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
굿윌스토어 판매 수익으로 일자리 창출
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 마스턴투자운용이 임직원 참여형 물품 기부 캠페인을 5년 연속 진행하며 발달장애인의 고용과 자립 지원에 나섰다. 올해는 임직원들의 참여가 이어지면서 당초 일정보다 캠페인 기간을 일주일 연장했다.
4일 마스턴투자운용에 따르면 전날 굿윌스토어가 사내에서 수집한 기부 물품을 수거하면서 '함께하는 물품 기부 캠페인 시즌5'가 마무리됐다.
임직원들은 지난달부터 사내 수거박스와 기증봉투를 통해 의류와 잡화, 소형가전, 생활용품 등을 기부했다. 기부 물품의 품목과 수량을 기재하고 QR코드로 접수한 직원은 관련 요건에 따라 연말정산 세액공제 혜택도 받을 수 있다.
수거한 물품은 밀알복지재단이 운영하는 장애인 직업재활시설 굿윌스토어에서 재판매한다. 판매 수익금은 발달장애인 일자리 창출과 자립 지원에 활용한다.
이번 캠페인은 지난 4월 출범한 마스턴투자운용 사회공헌추진단 산하 선한영향실천센터가 주관했다. 사회공헌추진단은 박형석 대표이사가 단장을 맡고 있으며 임직원 참여형 나눔과 산학협력, 지역사회 연계 활동을 추진하고 있다.
마스턴투자운용은 2022년부터 매년 물품 기부 캠페인을 이어왔다. 최근에는 고려대와 성균관대, 한국외대, 한양대 등 대학의 부동산·금융 관련 학회와 국제산림학생연합(IFSA) 한국지부를 대상으로 임직원 재능기부 특강도 진행했다.
밀알복지재단과 함께 장애인 인식개선 프로그램을 운영하는 한편 김효석 전 환경부 국립환경인재개발원장을 외부 자문위원으로 위촉해 사회공헌 활동의 전문성도 강화했다.
박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "자산의 가치를 높이는 것이 우리의 본업이라면, 쓰임을 다한 물건에 새 가치를 불어넣는 이 캠페인은 그 철학을 일상에서 실천하는 일"이라며 "앞으로도 임직원 한 사람 한 사람의 참여가 사회적 가치로 이어질 수 있도록 선한 영향력의 범위를 꾸준히 넓혀가겠다"라고 말했다.
plum@newspim.com