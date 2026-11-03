WSJ "미군, 이란 호르무즈 입구 케슘섬 공습…소규모 공격"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미군이 현지시간 2일 이란의 케슘섬(Qeshm Island)을 공격했다고 월스트리트저널(WSJ)이 미국 당국자들을 인용해 보도했다.

이번 공격은 도널드 트럼프 대통령이 이란과의 외교적 합의 가능성을 강조하는 가운데 이뤄졌다. 신문은 이번 공격에 대해 "미국이 최근 몇 주 동안 이란을 상대로 비밀리에 감행해 온 일련의 제한적 공습 가운데 가장 최근에 이뤄진 것"이라고 설명했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 기자들에게 "우리는 이란과 전쟁을 벌였고 승리했다"며 "우리가 몇 달 동안 어떠한 전투도 벌이지 않았기 때문에 그것을 전쟁이라고 부를 수 있을지 모르겠다"고 말했다.

당국자들에 따르면 미국은 최근 몇 주 동안 이란을 상대로 소규모 공습을 계속해 왔다. 현지시간 2일에는 케슘섬 일대에서 폭발이 있었다는 소식이 소셜미디어에 올라오기도 했다. 신문이 확인한 대로면 이는 미국의 소규모 공습에 따른 것이다.

일부 당국자들은 일련의 소규모 공격에 대해 '이란이 호르무즈 해협에서 상선을 공격할 수 있는 여지를 차단하기 위한 것으로, 방어적 성격을 띤다'고 설명했다.

미국은 최근 중간선거가 임박하면서 공격 사실을 공개적으로 발표하지 않고 있다. 한 당국자는 미국이 대규모 전투 작전을 재개할 의도가 있다는 신호를 보내지 않기 위해 군사작전을 비공개로 유지하고 있다고 말했다.

케슘섬은 호르무즈 해협 입구에 위치한 섬으로, 대규모 지하 미사일 기지와 해군기지, 주요 해수 담수화 시설이 자리 잡고 있다. 미국은 앞선 교전 과정에서도 이 섬을 공격한 적이 있다. 미군 수뇌부 내에서는 케슘섬을 점령하는 방안까지 논의된 바 있다.

미 국방부는 관련 질의를 중부사령부(CENTCOM)에 문의하라고 안내했지만, 중부사령부는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다고 신문은 전했다. 한 당국자는 트럼프 행정부가 역내 미군에 대한 위협에 지속적으로 대응하고 있다고 설명했다.

한편 이란 외무부의 에스마일 바가이 대변인은 2일 테헤란에서 기자들에게 전쟁 종식을 위한 잠재적 합의와 관련해 "공은 미국 측에 넘어가 있다"고 말했다. 그는 "우리의 요구 사항은 매우 명확하고 투명하게 제시됐다"며 "이란의 요구는 합리적이고 논리적"이라고 강조했다.

모즈타바 하메네이 최고지도자를 비롯한 다른 이란 당국자들은 미국이 분쟁을 다시 격화시킬 경우 중동 안팎에서 보복에 나서겠다고 경고해 왔다.

트럼프 대통령은 최근 몇 주 중간선거 이후 미국이 이란을 상대로 전면전을 재개할 수 있다고 엄포를 놓곤 했다. 트럼프 행정부의 고위 인사들은 추가 공습의 실효성을 놓고 논의를 벌였으며, 이란에 대한 경제제재 강화와 무역 봉쇄 강화 등을 포함한 여러 대응 방안을 트럼프 대통령에게 제시한 것으로 알려졌다.

WSJ의 최근 보도에 따르면 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 지난주 백악관을 방문해 트럼프 대통령에게 이란과의 분쟁 상황을 보고하고 군사적 선택지를 제시했다. 중부사령부는 최근 몇 주 동안 중동 내 미사일 방어체계와 탄약을 추가 배치하는 등 보다 광범위한 공습 준비도 하고 있다.

또한 미국은 이미 걸프 아랍국들에 중간선거 직후 단기간에 집중적으로 이뤄지는 군사작전에 대비하라고 통보한 것으로 전해진다.

다만 중간선거를 앞두고 고유가에 민감한 표심을 의식해 트럼프의 발언 수위는 최근 들어 누그러졌다.

이날도 트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서 이란과 합의 가능성을 띄우며 유가 하락에 힘을 보탰다. 그는 "유가가 폭락하고 있다. 배럴당 거의 10달러나 떨어졌는데 이는 기록적인 하락폭"이라며 "사람들이 이란과 전쟁이 벌어지지 않을 것으로 생각하기 때문"이라고 적었다. 이어 "이란은 가능한 한 빨리 합의를 원하고 있다. 합의가 이뤄질 수도 있다"고 덧붙였다.

이날(2일) 백악관 출입 기자들이 중간선거 직후 이란을 공격하는 방안을 검토하고 있는지 묻자 트럼프 대통령은 "아니다(No)"라고 했다. 그러나 이란을 비롯해 중동 아랍국 어디도 이 말을 곧이 곧대로 믿지 않는다. 트럼프 행정부 주요 인사들 역시 대통령이 여전히 모든 선택지를 검토하고 있다고 WSJ에 전했다.

2026년 6월 18일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들 [사진=로이터 뉴스핌]

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