中 샤오펑, 한국 초대 대표에 '이만식 전 볼보코리아 전무' 선임

AI 핵심 요약beta
- 샤오펑은 3일 이만식 전 볼보코리아 전무를 초대 한국대표로 선임했다
- 이 대표는 30년 이상 수입차 경험을 바탕으로 조직 구축을 이끈다
- 샤오펑은 판매·서비스망과 파트너십을 확대해 국내 시장을 공략한다
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국내 판매·서비스 네트워크 구축 총괄…프리미엄 전기차 시장 공략
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 전기차 브랜드 샤오펑(XPENG)이 한국 초대 대표로 이만식 전 볼보자동차코리아 전무를 선임했다. 국내 수입차 시장에서 30년 이상 경력을 쌓은 인물을 영입하며 한국 시장 진출을 위한 조직 구축에 속도를 내는 모습이다.
엑스펑모터스코리아는 이만식 전 볼보자동차코리아 커뮤니케이션 및 커머셜 총괄을 신임 한국대표로 선임했다고 3일 밝혔다. 공식 취임일은 오는 12월 1일이다.
이 신임 대표는 자동차 엔지니어링 분야에서 경력을 시작해 영업과 마케팅, 제품 전략, 딜러 네트워크 개발, 고객 서비스 등 자동차 사업 전반에서 경험을 쌓았다.
특히 2003년 볼보자동차코리아에 합류한 이후 약 23년간 근무하며 브랜드 성장 전략과 판매망 확대를 주도했다. 볼보코리아의 연간 판매량이 1만대를 넘어 1만5000대 수준으로 성장하는 과정에도 참여했다.
샤오펑은 이 대표의 수입차 사업 경험을 바탕으로 국내 판매 및 서비스 네트워크를 구축하고 전략적 파트너십을 확대할 계획이다. 인공지능(AI)과 첨단 운전자 보조 시스템, 전동화 기술을 앞세워 국내 시장을 공략한다는 전략이다.
이 신임 대표는 "고객이 브랜드를 처음 만나는 순간부터 차량을 소유하고 이용하는 모든 과정에서 신뢰할 수 있는 경험을 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com