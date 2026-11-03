'싱싱한 방어·사과향·영일만 불꽃'...경북 11월 5개 축제로 '흥청'

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4~21일 청송·구미·울진·포항서 개최…먹거리·체험·야간관광 콘텐츠 '풍성'

[구미·울진·청송·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 가을이 절정을 이루는 경북 곳곳에서 축제판이 펼쳐진다.

3일 경북도에 따르면 이달 4일부터 21일까지 청송·구미·울진·포항 등 4개 시군에서 5개의 축제가 연이어 열려 가을 행락객과 관광객의 발길을 모은다.

경북도는 이들 축제에 앞서 안전관리와 교통·관람 편의 대책을 점검해 안전하고 쾌적한 축제 운영에 만전을 기한다.

청송사과축제의 '꿀잼-사과난타'[사진=경북도]2026.11.03 nulcheon@newspim.com

첫 문은 '제20회 청송사과축제'가 연다. 문화체육관광부 선정 문화관광축제인 청송사과축제는 4일부터 8일까지 청송읍 용전천 현비암 일원에서 '지금 청송! 사과로 물들다'를 주제로 열린다.

청송사과 전시·판매와 문화공연을 비롯해 사과 쌓기, 껍질 길게 깎기, 당도 맞히기로 구성한 '사과올림픽'이 마련된다. '꿀잼-사과난타'와 황금사과 찾기, 청송사과 꽃줄 엮기 전국대회도 진행된다. 20회 개최를 기념하는 블랙이글스 에어쇼도 선보인다.

구미 라면축제[사진=경북도]2026.11.03 nulcheon@newspim.com

6일부터 8일까지는 구미와 울진에서 먹거리 축제가 나란히 열린다.

구미역 일원에서 개최되는 '제5회 구미라면축제'는 국내 대표 라면 생산시설이 자리한 구미의 산업적 특색을 관광자원으로 발전시킨 행사로, 경북도 지정 최우수 축제다.

다양한 라면 요리를 맛보는 '라면 레스토랑'과 면·스프·토핑을 직접 조합하는 '스프 LAB & 셀프 조리존'이 운영된다. 세계 13개국 참가자가 요리 실력을 겨루는 '글로벌 라면 챌린지'도 펼쳐진다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진 '죽변항 수산물축제' 맨손활어잡기체험2026.11.03 nulcheon@newspim.com

같은 기간 죽변항 일원에서는 경북도 지정 유망 축제인 '제6회 울진 죽변항 수산물축제'가 열린다. '가자 죽변항!, 먹자 수산물!'을 주제로 동해의 신선한 수산물과 죽변항구 문화가 사흘간 숨 가쁘게 펼쳐진다.

맨손 활어잡기와 수산물 즉석 경매, 해체쇼, 화합의 물회 퍼포먼스가 이어지며 어선 퍼레이드와 바다공방 체험도 마련된다.

14일부터 15일까지는 포항시 남구 오천읍 해병의 거리와 해병대 제1사단 일원에서 '2026 포항 해병대문화축제'가 개최된다.

평소 접하기 어려운 군부대를 개방해 장갑차 탑승, 군 장비 전시, 전투 체력 체험 기회를 제공한다. 한·미 해병대가 함께하는 민·관·군 화합 행진과 군악대·의장대 시범, 서바이벌 게임, 미션 랠리 등도 진행한다.

포항시의 '포항국제불빛축제'[사진=경북도]2026.11.03 nulcheon@newspim.com

마지막은 '제22회 포항국제불빛축제'가 장식한다. 경북도 지정 우수 축제인 이 행사는 19일부터 21일까지 포항 영일대 해수욕장 일원에서 열린다. 21일에는 국내외 불꽃 연출팀이 참여하는 국제불꽃쇼가 영일만의 밤하늘을 수놓을 예정이다.

건물 외벽에 LED 조명과 영상, 프로젝션을 활용하는 미디어 파사드와 시민 참여형 야간 퍼레이드 '나이트 카니발' 등 야간 관광 콘텐츠도 선보인다.

이철우 경북도지사는 "사과와 라면, 수산물 등 경북을 대표하는 먹거리에 지역 고유의 문화와 흥을 더해 세계인이 즐기는 관광 콘텐츠로 키워 나가겠다"며 "지역마다 지닌 차별화된 매력을 관광상품으로 발전시켜 한 번 방문한 관광객이 다시 찾고 싶은 경북을 만들겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com