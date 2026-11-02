대전시, 복합민원 해결 앞장선 공무원 3명 표창

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 2일 하반기 민원해결사 3명을 선정했다
- 최병연·임향진·박준병 주무관이 복합민원을 해결했다
- 택시 면허·가스공급·도시철도 보상 갈등을 조정했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 택시사업 면허 승계와 아파트 가스공급, 도시철도 건설 보상 등 해결이 어려운 민원을 적극적으로 처리한 공무원 3명을 올해 하반기 '민원해결사'로 선정했다.
대전시는 2일 시청에서 '2026년 하반기 민원해결사' 표창식을 열고 우수 공무원 3명에게 표창장을 수여했다고 밝혔다.
민원해결사는 집단민원이나 복합민원 등 처리가 까다로운 사안을 해결해 시민 불편을 줄이고 행정서비스 개선에 기여한 공무원을 선발하는 제도다. 시는 매년 상·하반기 우수 직원을 선정하고 있다.
이번 수상자는 운송주차과 최병연 주무관, 에너지정책과 임향진 주무관, 건설관리본부 박준병 주무관 등 3명이다.
최 주무관은 택시협동조합 청산 과정에서 발생한 사업면허 분할 양도·양수와 운송사업자 지위승계 관련 법률 쟁점을 검토하고 민원 처리 기준을 마련한 공로를 인정받았다.
임 주무관은 아파트 개별난방 전환 과정에서 불거진 가스공급시설 공사비 부담 주체를 둘러싼 갈등을 해결했다. 특히 겨울철이 시작되기 전 가스공급을 마무리해 주민 불편을 최소화했다.
박 주무관은 대전도시철도 2호선 건설사업의 보상 과정에서 주민들과 지속적으로 협의하며 민원을 처리하고 공사 일정에 차질이 발생하지 않도록 대응한 점을 평가받았다.
이날 표창장을 수여한 박연병 행정부시장은 수상자와 민원담당 공무원들이 참석한 간담회에서 업무상 어려움과 개선이 필요한 사항에 대한 의견을 청취했다.
박 부시장은 "시민의 불편과 요구에 가장 먼저 대응하는 민원 업무는 행정 신뢰도를 높이는 중요한 역할을 한다"며 "앞으로도 시민의 입장에서 적극적으로 민원을 해결하고 행정서비스의 질을 높여달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com