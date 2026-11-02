한·싱가포르 스마트팜 공동위원회 설치…기술 교류·기업 진출 지원 약속

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부는 2일 싱가포르와 스마트팜 협력 MOU를 체결했다
- 양국은 공동위원회를 설치하고 기술·정책·정보 교류를 확대하기로 했다
- 한국은 식량안보 강화와 스마트팜·K-푸드 수출 확대를 추진한다
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아세안+3 비상쌀비축제에 올해 5900t 지원
현지 한식당·바이어와 K-푸드 수출 확대 논의
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국과 싱가포르가 스마트팜 공동위원회를 설치하고 기술·정책·정보 교류를 확대하기로 했다. 양국 기업과 기관의 협력을 촉진해 국내 스마트팜 기업의 싱가포르 진출 기반도 넓힌다.
농림축산식품부는 김종구 차관이 지난달 30일 싱가포르에서 열린 '제26차 아세안+3 농림장관회의'에 참석해 싱가포르와 스마트팜 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 2일 밝혔다.
김 차관은 싱가포르 지속가능환경부 그레이스 푸 장관과 면담하고 스마트팜 협력 MOU에 서명했다. 주요 내용은 양국 스마트팜 공동위원회 설치와 스마트농업 기술·정책·정보 교류, 관련 기업·기관 간 협력 촉진 등이다.
현지 스마트농업 기업 그린파이토(GreenPhyto)의 실내 수직농장도 방문했다. 자동화와 인공지능(AI) 기반 정밀농업 기술을 활용한 친환경 엽채류 생산 현황을 살펴보고 국내 스마트팜 기업과의 기술 교류·협력 방안을 모색했다.
아세안+3 농림장관회의에서는 비상 상황에 대비한 역내 식량안보망 강화와 기후변화 공동 대응, 농업 현장의 디지털·혁신 기술 확산 필요성을 강조했다.
김 차관은 지난 2013년부터 운영된 아세안+3 비상쌀비축제(APTERR)의 누적 물량 78만톤(t) 중 한국이 72%를 기여했으며 올해도 쌀 5900t을 지원한다고 설명했다. 비상쌀비축제는 태풍과 홍수, 지진 등으로 발생하는 역내 식량 위기에 대응하기 위한 제도다.
한국의 스마트농업 정책도 소개했다. 데이터 기반 생육 제어와 AI 병해충 예찰, 드론 방제 기술, 농림 특화위성 발사를 통한 정밀과학 농정 고도화 등을 설명하고 아세안 회원국과 생산체계 첨단화·디지털 역량 강화 협력을 이어가겠다는 계획을 밝혔다.
K-푸드 수출 확대를 위한 현장 의견도 들었다. 현지 한식당인 내음·주신정·엄용백과 바이어인 SL푸드·고려무역, 롯데웰푸드 현지 법인 등이 참여한 간담회에서 한우·한돈과 전통주 등의 소비 동향과 수출 애로사항을 논의했다. 고급 식재료 유통매장인 컬리나(Culina)도 방문했다.
김 차관은 "금번 아세안+3 농림장관회의는 기후변화로 빈번해지는 자연재해, 글로벌 공급망 위기 속에서 역내 식량안보를 위해 회원국간 견실한 연대와 협력을 다졌다는 데 의의가 있다"며 "앞으로도 역내 식량안보를 위한 정보 공유와 식량 비축 등 회원국 간의 협력을 강화하고, 프리미엄 시장인 싱가포르로 스마트팜을 비롯한 우리 농산업과 K-푸드 수출이 확대되도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com