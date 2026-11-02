행안부, 겨울철 대설·한파 대비 중앙·지방정부 대응체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 2일부터 이틀간 자연재난 워크숍을 개최했다
- 중앙·지방정부 담당자 340여명이 겨울 재난 대책을 논의했다
- 행안부는 대설·한파 대비 협력과 현장 대응 강화를 추진했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 겨울철 대설과 한파에 대비해 중앙·지방정부 간 협력체계를 점검하고 자연재난 대응 역량 강화에 나선다.
행안부는 2일부터 3일까지 이틀간 여수엑스포컨벤션센터에서 중앙 및 지방정부 자연재난 담당자 340여명이 참석하는 '2026년 자연재난 워크숍'을 개최한다고 밝혔다.
이번 워크숍은 다가오는 겨울철 대설·한파에 선제적으로 대비하기 위해 관계기관 간 협력을 강화하고 현장 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.
참석자들은 먼저 올여름 발생한 풍수해와 폭염, 가뭄 등 자연재난 대응 과정을 되짚어보고 각 지역의 우수 대응 사례를 공유한다.
이어 본격적인 겨울철 대책기간을 앞두고 기관별 주요 대책과 향후 대응 방향을 논의한다.
행안부는 겨울철 대설·한파 대책 추진계획을 발표하고, 기상청은 올겨울 기상 전망을 공유한다. 국토교통부는 겨울철 도로 제설 방안을 발표할 예정이다.
김용균 행안부 자연재난실장은 "겨울철 대설과 한파는 국민의 일상생활에 큰 불편을 초래할 뿐만 아니라 인명피해로 이어질 수 있어 철저한 사전 대비가 무엇보다 중요하다"며 "중앙과 지방정부가 긴밀히 협력하고 현장의 대응 역량을 한층 높여 국민이 안전하게 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com