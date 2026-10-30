세종시문화관광재단, 지역 공연예술 '전국 진출' 발판 마련

AI 핵심 요약beta
- 세종시문화관광재단은 29일 예술의전당 등과 업무협약을 체결했다
- 재단은 전국 7개 기관과 공연예술 작품 발굴·제작·유통을 추진한다
- 세종 공연예술의 전국 진출과 지역 예술인 활동 확대가 기대된다
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전국 거점기관 '원스테이지 얼라이언스' 참여
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시문화관광재단이 서울 예술의전당과 손잡고 지역 공연예술 작품의 전국 무대 진출을 위한 발판을 마련했다.
30일 문화관광재단에 따르면 전날 서울 예술의전당에서 예술의전당 및 전국 7개 지역 거점 문화예술기관과 문화예술 교류·협력 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약으로 재단은 예술의전당이 구축한 전국 문화예술 협력체계인 '원스테이지 얼라이언스'에 참여하게 됐다.
원스테이지 얼라이언스는 전국 문화예술 거점을 연결해 공연예술 작품의 제작과 유통, 교류를 활성화하기 위한 협력망이다.
세종시문화관광재단을 비롯해 국립아시아문화전당(광주), 춘천문화재단(강원), 수성아트피아(대구), 부산문화회관(부산), 한국소리문화의전당(전주), 제주아트센터(제주) 등 7개 지역 기관이 참여한다. 충청권에서는 세종시문화관광재단이 유일하다.
참여기관들은 우수 공연예술 작품을 공동 발굴하고 재제작(리프로덕션)을 통해 작품의 완성도를 높이는 동시에 기관 간 작품 교류와 전국 유통을 추진한다. 공동 문화예술 사업 발굴과 인적·물적 네트워크 교류도 확대할 계획이다. 협약 기간은 체결일부터 3년이다.
재단은 이번 협약을 통해 지역에서 제작한 공연을 일회성 무대에 그치지 않고 지속적으로 공연할 수 있는 레퍼토리로 발전시킬 계획이다. 특히 예술의전당의 기획·제작 역량과 참여기관의 유통망을 활용해 세종의 공연예술 콘텐츠가 전국 관객과 만날 기회를 확대한다는 구상이다.
지역 예술인들의 활동 무대도 넓어질 전망이다. 기관 간 작품과 예술인 교류, 공동 제작 등에 참여할 기회가 늘어나면서 지역 예술인들의 협업 범위와 활동 영역이 전국으로 확대될 것으로 기대된다.
박영국 대표이사는 "세종의 좋은 작품과 예술인이 전국 관객을 만날 수 있는 길이 열렸다"며 "충청권 유일의 참여기관으로서 시민들이 가까이에서 수준 높은 공연을 누리고, 세종의 공연예술이 전국에서 통하는 콘텐츠로 성장하도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com