SK가스, 신임 사장에 송경열 전략본부장 선임…LNG 사업 확대 속도

AI 핵심 요약beta
- SK가스가 30일 송경열 전략본부장을 신임 사장으로 선임했다.
- 송 사장은 에너지·전력 전략 경험을 바탕으로 LNG 사업 확대를 추진한다.
- SK가스는 LPG 경쟁력 강화와 LNG 밸류체인 구축으로 성장동력을 확보한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK가스가 신임 사장에 송경열 전략본부장을 선임했다고 30일 밝혔다. 에너지·전력 분야 전략 전문가를 앞세워 액화천연가스(LNG) 사업 확대와 신규 성장동력 확보에 속도를 낼 방침이다.
송 신임 사장은 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지앤드컴퍼니를 거쳐 2019년 SK그룹에 합류했다. 이후 그룹 차원의 에너지·전력 사업 전략과 신사업 개발, 사업 포트폴리오 전략 등을 담당했다.
지난해에는 SK경영경제연구소장을 역임했으며 현재 SK가스 전략본부장과 SK디스커버리 사업개발본부장·미래전략센터장을 맡고 있다.
SK가스는 기존 액화석유가스(LPG) 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 LNG 사업을 확대하며 사업구조 다각화를 추진하고 있다. LNG 도입부터 저장·공급·발전으로 이어지는 밸류체인을 구축하고 신규 성장사업 발굴에도 주력하고 있다.
송 신임 사장은 그룹 차원의 에너지 사업 전략과 포트폴리오 관리 경험을 바탕으로 기존 사업의 수익성을 높이고 중장기 성장전략을 구체화하는 역할을 맡을 예정이다.
SK가스 관계자는 "송 사장은 그룹 차원의 포트폴리오 전략과 에너지 사업에 대한 이해를 갖춘 전략 전문가"라며 "주력 사업의 경쟁력을 높이고 새로운 성장동력을 확보해 기업가치를 높여갈 것으로 기대한다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com