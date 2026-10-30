하나은행, 2028년까지 미소금융 재원 1000억원 출연…포용금융 강화

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 30일 2028년까지 서민금융진흥원에 1000억원을 출연했다.
- 출연금은 취약계층의 창업·운영자금과 생활안정자금으로 활용된다.
- 하나은행은 12월 저소득 직장인 대상 최대 1500만원 대출을 출시한다.
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12월 저소득 직장인 특화대출 출시, 최대 1500만원·우대금리 1.0%p
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 금융취약계층의 금융 부담을 완화하고 경제적 자립을 지원하기 위해 서민금융진흥원에 오는 2028년까지 총 1000억원을 출연한다고 30일 밝혔다.
이번 출연은 하나금융그룹이 추진하는 '제5차 포용적 금융 대전환'의 일환으로, 제도권 금융 이용이 어려운 서민과 청년, 영세 자영업자 등 취약계층에 대한 지원을 확대하기 위해 마련됐다.
하나은행은 오는 11월 200억원을 시작으로 2027년과 2028년에 각각 400억원씩 총 1000억원을 서민금융진흥원에 출연할 예정이다. 출연금은 서민금융진흥원을 거쳐 하나미소금융재단의 대출 재원으로 쓰이며, 창업·운영·시설개선자금 및 생활안정자금 등 취약계층 금융지원에 활용된다.
아울러 오는 12월 연소득 3500만원 이하·재직기간 1년 이상 직장인을 대상으로 최대 1500만원을 지원하는 특화 신용대출을 출시한다. 1년 거치·5년 분할상환 방식이며, 한부모·다자녀가구·저소득층·금융사기 피해자 등에게는 최대 연 1.0%p 우대금리를 적용한다.
하나은행은 이를 계기로 하나미소금융재단의 지원 대상을 넓히고 수요별 맞춤형 금융지원을 이어갈 방침이다.
하나은행 포용금융상품부 관계자는 "이번 출연은 금융 지원이 필요한 서민과 취약계층의 자립을 돕기 위해 마련됐다"며 "적기에 자금이 공급될 수 있도록 포용금융 지원 범위를 확대할 것"이라고 말했다.
한편 하나금융그룹은 올해 9월말 누적 기준 3조1000억원의 포용금융을 지원하며 연간 목표액 3조2000억원의 97%를 달성했다. 하나은행이 출시한 '하나원큐 안심중금리대출'은 총 7529건 공급됐다.
eoyn2@newspim.com