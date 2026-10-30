브리타, 창립 60주년 맞아 '브리타 감사제' 진행

AI 핵심 요약beta
- 브리타가 30일 창립 60주년 기념 감사제를 11월 30일까지 진행한다고 밝혔다
- 감사제에서 제품별 최대 60% 할인과 한정판 신제품을 선보인다
- 구매 고객 리뷰 이벤트와 한 달 사용 후 100% 환불 제도도 운영한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 브리타가 창립 60주년을 기념해 오는 11월 30일까지 '브리타 감사제'를 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 감사제는 브리타 제품을 통해 일회용 플라스틱 생수병 사용을 줄여온 소비자들에게 감사를 전하기 위해 마련됐다. 브리타의 '2025 글로벌 지속 가능성 보고서'에 따르면, 지난해 전 세계 소비자들이 브리타 제품 사용으로 대체한 일회용 생수병은 약 61억 개(1L 기준)에 달한다. 국내에서는 '그린 리프 멤버십'을 통해 100만 개 이상의 필터가 수거됐다.
감사제 기간 동안 브리타는 제품별로 최대 60% 할인 혜택을 제공한다. '스타일 에센셜 XL 스톤 블루'와 '마렐라 XL 화이트'는 한정 수량으로 특가 판매한다. 창립 60주년 기념 신제품인 '글라스 저그' 한정판도 감사제 기간에 선보인다.
구매 고객을 대상으로 리뷰 이벤트를 진행한다. 감사제 기간 중 브리타 제품을 구매하고 리뷰를 작성한 고객은 추첨을 통해 냉온 정수기 큐브 쿨, 막스트라 프로 필터 12개입, 올리브영 상품권 등을 받을 수 있다.
신규 고객을 위한 100% 환불 보장 제도도 운영한다. 감사제 기간 내 저그형 정수기 전 제품 구매 고객은 한 달간 사용 후 만족하지 못할 경우 100% 환불이 가능하다.
브리타의 저그형 정수기는 전기 설치 없이 수돗물을 바로 정수할 수 있다. 모든 브리타 정수기와 호환되는 '막스트라 프로' 필터는 4단계 정수 기술로 수돗물 속 유해 물질을 제거한다. 필터 1개로 최대 150L의 물을 정수할 수 있으며, 이는 500mL 일회용 페트 생수병 약 300개 분량이다.
브리타 코리아 최선영 상무는 "지난해 브리타를 통해 전 세계에서 일회용 생수병 61억 개를 줄일 수 있었던 것은 고객들 덕분"이라며 "창립 60주년을 맞아 감사한 마음에 보답하고자 준비한 이번 감사제를 통해 더 많은 분이 브리타와 함께 건강하고 지속 가능한 음용 습관을 시작하시길 바란다"고 말했다.
whitss@newspim.com