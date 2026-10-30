롯데손해보험 '원더', 외식 브랜드 '제제집'과 제휴 마케팅

AI 핵심 요약beta
- 롯데손해보험은 30일 제제집과 제휴해 원더 마케팅을 시작했다
- 직영매장 네 곳에 배너를 설치해 보험 영업 기회를 안내한다
- 원더는 교육부터 계약까지 본업과 병행 가능한 디지털 플랫폼이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 롯데손해보험이 외식 프랜차이즈 '제제집'과 제휴를 체결하고 매장 방문 고객을 대상으로 디지털 보험 영업 플랫폼 '원더' 마케팅을 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 제휴는 부업에 관심이 있는 직장인과 대학생에게 식사 시간을 활용해 보험 영업 소득 기회를 알리기 위해 추진됐다. 제제집의 오프라인 매장을 원더와 연계해 일상 접점을 확대한다는 목적이다.
롯데손해보험은 제제집 직영매장 4곳(성신여대 본점, 강남직영점, 교대점, 고려대점) 테이블에 원더 안내 배너를 배치한다. 이용자는 배너 내 QR코드로 접속해 스마트플래너(SP) 예상 소득, 위촉 절차, 합격 혜택 등을 확인할 수 있다.
원더는 모바일 앱 하나로 교육부터 설계·청약·고객관리까지 전 과정을 수행할 수 있는 디지털 보험 영업 플랫폼이다. 출근 의무나 실적 조건이 없어 원하는 시간과 장소에서 본업과 병행할 수 있다.
아울러 롯데손해보험은 원더 앱을 통해 설계사 자격시험을 준비하는 참가자에게 교육비와 응시료 전액을 지원하며 진입 장벽을 낮추고 있다.
롯데손해보험 관계자는 "이번 제휴로 일상 속에서 원더를 접하고 소득 기회를 탐색할 수 있길 기대한다"며 "다양한 기업과 협력해 N잡 기회를 확대하겠다"고 말했다.
김필주 제제집 대표는 "한 끼 식사와 함께 소득 기회를 소개할 수 있어 의미가 있다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com