넥스아이, 공모가 8000원 확정

AI 핵심 요약beta
- 넥스아이는 30일 공모가를 8000원으로 확정했다고 밝혔다
- 공모금액은 400억원이며 오는 12일 코스닥에 상장한다
- 공모자금으로 면역항암제 임상과 후속 후보물질 개발을 추진한다
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오는 11월 12일 코스닥 상장 예정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 면역항암치료 신약개발 기업 넥스아이가 공모가를 8000원으로 확정하고 오는 11월 12일 코스닥 시장에 상장한다고 30일 밝혔다.
넥스아이는 지난 10월 22일부터 28일까지 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 총 500만 주를 공모하며 공모금액은 400억원, 상장 후 시가총액은 약 3668억원 수준이다.
회사에 따르면 2021년 설립된 넥스아이는 면역항암치료 불응인자를 표적으로 하는 항체 신약개발 기업이다. 자체 개발한 신약개발 플랫폼 '넥소라(NEXORA)'를 기반으로 첫 번째 파이프라인 'NXI-101'을 개발했으며, 2024년 이를 세계 최초의 PD-1 면역관문억제제 '옵디보(Opdivo)'를 개발한 오노약품공업에 기술 이전했다.
이번 상장을 통해 확보한 공모자금으로 후속 파이프라인 'NXI-201'의 미국과 한국 임상 1/2상을 추진할 계획이다. 아울러 ADC 후보물질 'NXI-S301', 'NXI-S160', 'NXI-S302'와 이중항체 후보물질 'NXI-M501' 등 차세대 파이프라인 개발도 진행한다.
윤경완 넥스아이 대표는 "넥스아이의 성장성과 경쟁력을 믿고 수요 예측에 참여해 주신 모든 투자자분들께 진심으로 감사드린다"며 "상장 이후에도 주요 파이프라인의 연구 개발을 차질 없이 추진하고, 지속적인 기술이전 성과를 통해 글로벌 신약개발 기업으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 넥스아이는 내달 3일부터 4일까지 일반청약을 거쳐 12일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
nylee54@newspim.com