삼성생명, 11월 다이렉트 보험 가입 이벤트…최대 3만원 혜택

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 30일 신규 가입 고객 대상 11월 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 보장형 상품 가입 고객에게 보험료에 따라 네이버페이 최대 2만원을 지급했다
- 연금보험 가입 조건 충족 고객에게 네이버페이·모니머니 3만원을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 다이렉트 보험 신규 가입 고객에게 상품과 보험료에 따라 최대 3만원의 혜택을 제공하는 '11월 다이렉트 보험 이벤트'를 진행한다고 30일 밝혔다.
이벤트 기간은 11월 1일부터 30일까지다. 참여를 원하는 고객은 삼성생명 다이렉트 홈페이지의 이벤트 페이지에서 대상 상품과 참여 조건을 확인할 수 있다. 신규 가입 고객을 대상으로 하며, 가입 후 3회차 납입 및 정상 유지 조건 충족 시 2027년 2월 말 이내 경품이 제공될 예정이다.
먼저 보장형 상품의 경우 보험료 구간에 따라 네이버페이 포인트 1만원에서 최대 2만원이 지급된다. 대상 상품은 '삼성 팩 건강보험(종합팩, 암뇌심팩, 뇌심팩)', '삼성 인터넷 정기보험', '삼성 인터넷 (비)갱신암보험', '삼성 인터넷 (경증간편) 입원건강보험', '삼성 인터넷 (신간편) 암치료보험', '삼성 인터넷 치아보험', '삼성 인터넷 (신간편) 뇌심건강보험' 등 삼성생명 다이렉트의 주요 보장성 상품이다.
노후 준비를 위한 금융형 상품 가입 이벤트도 같은 기간 진행된다. '삼성 돌려받는 연금저축보험', '삼성 인터넷 NEW 연금보험'은 월 보험료 25만원 이상으로 각 상품에 최초 가입 시 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다.
'삼성 바로받는 연금보험', '삼성 한번에내는 연금보험', '삼성 굴려받는 연금보험'은 5000만원 이상 첫 가입 고객을 대상으로 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다. 모니모 전용 상품 '따박따박 연금보험'은 월 보험료 10만원 이상 최초 가입 시 모니머니 3만원을 지급한다.
각 이벤트의 자세한 내용은 삼성생명 다이렉트 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 보험 가입 전에는 해당 이벤트의 유의사항과 상품설명서 및 약관을 확인해야 한다. 이벤트 관련 문의는 삼성생명 다이렉트 상담전화 또는 상품 선택 화면 내 우측 상단 '상담' 메뉴를 통해 카카오톡으로도 가능하다.
삼성생명 관계자는 "건강 보장과 노후 준비를 함께 살펴볼 수 있도록 이번 11월 이벤트를 마련했다"며 "고객들이 자신에게 필요한 보장과 상품별 혜택을 확인하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com