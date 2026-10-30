홍지선 국토부 장관 "재건축·재개발도 활성화…이주비·세제 지원강화"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관이 30일 상계2구역을 찾아 재개발 현장을 점검했다
- 정부는 민간 정비사업에 이주 지원과 조기 착공 세제 감면을 추진한다
- 상계2구역은 임대주택 426가구 등 총 2200가구 공급을 계획했다
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주민 이주비 대출 적극지원…조기 착공시 취득세 감면
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 주택공급 확대 및 신속한 공급을 위해 민간 재정비 사업도 지원하겠다는 의사를 분명히 했다. 특히 주거환경 개선이 시급한 사업장에 대해선 적극적인 이주 지원과 함께 조기 착공시 세제 감면 등을 적극 활용한다는 계획이다.
30일 국토교통부에 따르면 홍지선 장관은 이날 오전 서울 노원구 상계2구역 재개발사업 현장을 방문해 사업 추진 현황을 살펴보고 주민과 지방정부, 관계기관 및 시공사 관계자들과 간담회를 가졌다.
상계2구역은 노원구 상계동 재정비촉진지구 일대 약 10만㎡ 규모의 재개발사업으로, 임대주택 426가구를 포함한 총 2200가구 공급을 계획하고 있다.
이날 방문은 8·13 주택 신속공급 방안 등 민간 정비사업 활성화 과제가 현장에서 제대로 작동될 수 있는지 점검하고, 사업 추진 과정의 애로사항을 듣기 위해 마련됐다. 홍지선 장관은 "주택공급은 계획과 인허가에 머무르지 않고 실제 착공과 준공으로 이어져야 국민이 체감할 수 있다"며 "서울시와 노원구, 한국부동산원, HUG 등 관계기관이 함께 현장의 걸림돌을 신속히 해소할 것"이라고 말했다.
이어 그는 "상계2구역은 8·13 주택 신속공급 방안에 따라 신속하게 착공하면 취득세 감면 혜택을 받을 수 있는 사업장"이라며 "관련 법 개정 등 후속 조치를 신속히 진행해 정책 효과가 정비사업 현장에서 실제로 나타나도록 노력하겠다"라고 강조했다.
아울러 홍 장관은 "정부는 올해 민간 정비사업을 통해 수도권 지역에 7만2천가구 착공을 지원하고 있다"며 "연말까지 서울 등 수도권 지역의 정비사업이 차질없이 진행될 수 있도록 사업 진행 상황을 세밀하게 점검하고, 착공을 앞둔 사업들이 지연되지 않도록 하겠다"고 말했다.
마지막으로 홍 장관은 "국토교통부는 앞으로도 민간 정비사업 현장을 지속적으로 점검하고 주민 여러분이 오랫동안 기다려 오신 주거환경 개선과 도심 주택공급이 실제 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.
donglee@newspim.com