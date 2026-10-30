교보생명, 변액보험 로보어드바이저에 '모닝브리핑' 서비스 도입

AI 핵심 요약beta
- 교보생명은 30일 변액보험 고객용 모닝브리핑 서비스를 시작했다
- 모닝브리핑은 평일 오전 9시 금융시장 동향과 경제 이슈를 제공한다
- 교보생명은 FP 교육과 로보어드바이저로 펀드 관리를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 변액보험 고객의 체계적인 펀드 관리를 돕기 위해 평일마다 금융시장 동향을 제공하는 '모닝브리핑' 서비스를 선보인다.
교보생명은 고객의 투자성향과 시장 상황에 맞춰 펀드 변경 등 지속적인 변액보험 펀드 관리를 지원하기 위해 로보어드바이저 내 '모닝브리핑' 서비스를 개시했다고 30일 밝혔다.
모닝브리핑은 평일 오전 9시, 변액보험 펀드 관리에 필요한 글로벌 경제 현안과 이슈를 분석한 정보를 전달하는 서비스다. 교보생명 변액보험 고객은 로보어드바이저를 통해 펀드 관리를 위한 금융시장 동향 정보를 확인할 수 있다.
교보생명은 2021년부터 변액보험과 퇴직연금 가입자를 대상으로 로보어드바이저 서비스를 제공하고 있다. 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 금융시장과 펀드 데이터를 분석해 고객의 투자성향과 목적에 적합한 자산배분 전략과 펀드 포트폴리오를 추천한다.
교보생명의 변액보험 로보어드바이저가 제공하는 금융시황 정보는 크게 세 가지다.
'월간 전망'은 자산군별 투자 전망을 예측하고, 금리·고용률·환율 등 투자 시 살펴야 할 주요 지표를 짚어준다. '이슈 리포트'는 국내·선진국·신흥국 등 각 자산군별 추천 비중을 확인할 수 있고, 주요 이슈가 발생할 때 투자에 미치는 영향을 빠르게 분석해 알려준다. 이번에 새롭게 선보인 '모닝브리핑'은 기존 시황 리포트에 담긴 분석 정보뿐 아니라 매일 시시각각 변하는 금융시장 흐름을 요약해 제공한다.
서비스 개선뿐 아니라 고객 접점에서 전문적인 상담이 이뤄질 수 있도록 FP(재무설계사)의 변액보험 관리 역량도 강화하고 있다. 변액보험 펀드와 로보어드바이저 활용법을 담은 교육 영상을 제공하고, 매월 FP지점과 지원단을 대상으로 방문 교육도 진행하고 있다. FP가 연 1~2회 변액보험 보유 고객을 방문해 펀드 운영을 점검하고, 로보어드바이저를 활용한 펀드 관리를 지원하는 활동도 진행 중이다.
교보생명 관계자는 "변액보험은 투자성향과 가입 목적을 고려해 장기적으로 운영하는 상품인 만큼 시장 변화에 맞춰 꾸준히 관리하는 게 중요하다"며 "FP가 고객 곁의 금융 파트너이자 인생 여정의 페이스메이커 역할을 한다면, 로보어드바이저는 고객에게 적합한 운영 방향을 상시적으로 안내하는 내비게이션 역할을 한다"고 말했다.
이어 "앞으로도 FP의 전문적인 대면 상담과 AI 기반 자산관리 서비스를 결합해 고객이 변액보험 펀드를 장기적으로 관리할 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.
yunyun@newspim.com