한·미·일 외교장관, 30일 회동...최근 4개월 동안 4번째

AI 핵심 요약beta
- 한·미·일 외교장관이 30일 미국에서 한반도 정세를 논의했다
- 조현·루비오·모테기 장관은 북한 동향과 북·중 밀착을 점검했다
- 대만해협 정세와 에너지·경제안보 협력 방안도 주요 의제로 다뤘다
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한반도 논의 주목...에너지·경제안보 협력도 논의
회의 뒤 북극·태평양 파트너십 협력 각서 서명
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한·미·일 외교장관이 30일 미국에서 만나 한반도 문제와 지역·글로벌 정세, 경제안보 협력 방안 등을 논의한다.
외교부에 따르면 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 일본 외무상은 미국 애틀랜타에서 열리는 주요 20개국(G20) 외교장관회의를 계기로 3국 외교장관회의를 가질 예정이다.
이번 한·미·일 외교장관회의는 지난 7월 7일 튀르키예 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의, 7월 22일 필리핀 아세안지역안보포럼(ARF), 9월 21일 미국 뉴욕 유엔총회 계기 회동 등에 이어 최근 넉 달 새 네 번째로 열리는 회의다.
이번 회의에서 3국 장관들은 최근 북한의 움직임과 북·중 밀착 등 한반도 정세를 비중 있게 논의할 것으로 보인다. 3국 장관들은 지난달 21일 뉴욕에서 열린 회의에서 북한의 완전한 비핵화 의지를 재확인하고 북한의 대화 복귀를 촉구하는 공동성명을 발표한 바 있다.
대만해협 문제 등 역내 정세와 에너지·경제 안보 협력 방안도 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상된다. 3국 장관들은 지난달 회의에서 대만해협의 평화와 안정을 논의하고 자의적인 수출 제한 조치 등 경제적 강압에 반대하면서 공급망 조기경보 시스템을 강화하기로 합의했다.
미 국무부는 이날 한·미·일 외교장관 회의가 오후 4시 40분(현지 시간) 비공개로 개최되고, 이어 5시 10분 세 장관이 함께 3국 북극·태평양 파트너십 협력 각서 서명식에 참석할 예정이라고 밝혔다.
조 장관은 이번 G20 회의를 계기로 유럽 주요국들과도 양자회담을 가질 예정이다. 한·미 외교장관의 양자회담도 조율 중이다.
opento@newspim.com