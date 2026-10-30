시리얼에 대마 숨겨 밀수...인천공항세관, '다단계 퀵 쪼개기' 60대 구속송치

AI 핵심 요약beta
- 인천공항세관은 9월 대마 226g을 밀수한 68세 남성을 구속송치했다.
- A씨 조직은 대마를 시리얼에 숨겨 다단계 운반으로 유통하려 했다.
- 세관은 CCTV 추적 끝에 A씨를 체포하고 필로폰과 투약 도구를 확보했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수백 대 CCTV 분석해 최종 수취인 특정
주거지서 필로폰 3.83g 확보...공범 추적 중
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 시리얼에 대마를 숨겨 밀수입한 뒤 여러 운반책을 거쳐 전달하는 이른바 '다단계 퀵 쪼개기' 수법으로 추적을 피하려 한 60대가 검찰에 넘겨졌다.
인천공항세관은 미국발 국제우편물에 대마 226g을 숨겨 국내로 밀수입하고 유통하려 한 혐의로 68세 남성 A씨를 지난 9월 인천지검에 구속송치했다고 30일 밝혔다.
세관에 따르면 A씨가 가담한 조직은 대마를 시리얼에 섞어 비닐백에 밀봉한 뒤 다른 식품류 사이에 숨겼다. 세관은 정보분석으로 해당 우편물을 검사 대상으로 선별하고 정밀검사하는 과정에서 대마를 적발했다.
조직은 서울 강북구의 인적이 드문 골목길을 최초 수취지로 지정했다. 이후 수거책이 받은 우편물을 다른 운반책에게 여러 차례 전달하는 '다단계 퀵 쪼개기' 수법을 쓴 것으로 조사됐다.
운반책들은 이동 경로를 수시로 바꾸고 주변을 배회하며 감시 여부를 살피는 등 수사기관의 추적을 피하려 했다.
세관 수사팀은 우편물을 통제배달한 뒤 수백 대의 CCTV 영상을 분석해 단계별 이동 동선을 추적했다. 이를 통해 최종 수취인인 A씨와 주거지를 특정하고, 인근에서 잠복수사를 벌인 끝에 A씨를 긴급체포했다.
주거지에서는 필로폰 3.83g과 투약 도구, 과거 밀수 정황이 담긴 메모지 등을 확보했다.
A씨는 "상선의 지시를 받아 단순히 우편물을 전달하려 했을 뿐"이라고 주장한 것으로 파악됐다.
남창훈 인천공항세관 조사국장은 "이번 사건은 세관의 정밀검사를 통한 마약류 적발 이후 끈질긴 추적수사를 거쳐 밀수 범행의 전모를 밝혀낸 사례"라며 "공범의 행방을 계속 추적하는 한편, 앞으로도 정보분석 및 수사기법을 지속적으로 고도화해 갈수록 지능화·조직화되는 마약밀수 범죄에 엄정히 대응해 나가겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com