국산 KF-21, 美 U-2·F-35와 첫 편대비행

AI 핵심 요약beta
- 공군 KF-21은 23일 서해 상공에서 미 공군과 첫 편대비행을 했다.
- 한미 공군은 U-2·F-35·F-16 등과 연합 비행훈련을 실시했다.
- KF-21은 내년 중·후반 작전 배치 뒤 2030년대 초까지 100대 이상 도입된다.
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'프리덤 플래그' 공식 전력 아니지만 참관 형식 동참
2030년대 초까지 100대 이상 도입…F-4·F-5 대체
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국내 기술로 개발한 4.5세대 초음속 전투기 KF-21 '보라매'가 미 공군 전력과 처음으로 편대비행을 했다.
30일 군에 따르면, 공군 제16전투비행단 예하 제156전투비행대대 소속 KF-21은 지난 23일 서해 상공에서 한미 연합 공중전력과 대형을 이뤄 비행훈련을 실시했다.
미 측에선 제5정찰비행대대 소속 U-2 고공전략정찰기와 F-35·F-16 전투기가, 한국 측에선 KF-21을 비롯해 F-35·F-15K·FA-50 전투기가 참가했다. KF-21이 미 공군 기체와 함께 편대를 꾸린 것은 이번이 처음이다.
이번 비행은 한미 공군이 지난 26일 시작한 대규모 연합 공중훈련 '프리덤 플래그'를 앞두고 이뤄졌다. 공군 관계자는 "KF-21은 프리덤 플래그 공식 참가 전력은 아니다"라며 "연합훈련 경험을 쌓기 위해 참관하면서 편대비행을 했다"고 말했다.
KF-21은 2015년 개발에 착수해 올해 6월 개발을 마쳤다. 지난 9월 양산 1호기가 제16전투비행단(예천기지)에 도입된 이후 순차적으로 전력화되고 있으며, 내년 중·후반부터 작전 배치에 들어갈 전망이다.
공군은 노후 F-4·F-5 전투기를 대체해 2030년대 초까지 KF-21을 100대 이상 도입, 주력 전투기로 운용할 방침이다.
gomsi@newspim.com