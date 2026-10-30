네이버, 삼성전자와 '갤럭시 나이트' 쇼핑라이브 진행…리센느 출연

AI 핵심 요약beta
- 네이버와 삼성전자는 30일 리센느 출연 갤럭시 나이트를 진행했다
- 방송에서 갤럭시 Z 폴드8 공연과 제품 할인 판매를 함께 선보였다
- 최대 15% 혜택과 포인트 증정 및 사인 경품 행사도 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최대 15% 구매 혜택·추가 적립 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버는 삼성전자와 함께 걸그룹 리센느(RESCENE)가 출연하는 '갤럭시 나이트(Galaxy Night)'를 30일 오후 8시 네이버 쇼핑라이브에서 단독 진행한다고 밝혔다.
이번 방송은 삼성전자의 '갤럭시 Z 폴드8' 캠페인의 일환으로 마련됐다. 리센느의 공연과 함께 갤럭시 Z 폴드8 등 주요 갤럭시 제품을 할인 판매한다.
리센느 멤버들은 실제 사용 중인 갤럭시 Z 폴드8의 주요 기능과 디자인, 활용 경험을 소개할 예정이다. 방송은 90분간 진행되며, 쇼핑라이브 3% 추가 적립을 포함해 최대 15% 상당의 구매 혜택을 제공한다. 네이버페이(Npay) 포인트 5만원 증정과 리센느 사인 경품 행사도 진행된다.
네이버는 지난 26일 쇼핑 행사 '넾다세일' 첫날 진행한 갤럭시 관련 쇼핑라이브의 거래액이 전주 일평균 대비 약 11.8배 증가했다고 밝혔다. 같은 날 삼성전자 상품 전체 거래액에서 쇼핑라이브가 차지한 비중은 92%로 집계됐다.
네이버는 넾다세일 마지막 날인 11월 8일에도 삼성전자 브랜드데이를 열고 갤럭시 등 주요 제품을 할인 판매할 계획이다.
flurry327@newspim.com