李대통령 지지율, 소폭 하락해 39%…전주 보다 1%p 떨어져 [한국갤럽]

AI 핵심 요약beta
- 한국갤럽은 30일 이재명 대통령 국정 지지율이 39%로 하락했다고 발표했다.
- 부정평가는 49%로 나타났으며 서울과 대부분 연령대에서 부정평가가 우세했다.
- 민주당 지지도는 35%로 하락했고 국민의힘은 30%로 상승해 격차가 줄었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
긍정 1위 외교, 부정 1위 부동산 정책
민주당 35%·국민의힘 30%
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 소폭 하락해 다시 30%대로 떨어진 39%로 집계된 여론조사 결과가 30일 공개됐다.
한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 실시한 이 대통령 직무 수행평가 결과에 따르면 이 대통령에 대한 긍정평가는 39%였다. 직전 조사에 비해 1%포인트(p) 떨어졌다.
부정평가 역시 전주보다 1%p 떨어져 49%로 나타났다. 부정 평가가 40%대를 기록한 것은 지난 8월 3주 차(45%) 이후 약 10주 만이다.
한국갤럽은 "지난주 대비 직무 긍·부정률이 각각 1%p 하락해 수치상 앞자리 숫자가 바뀌었으나, 크게 의미를 살필 만한 변화는 아니다"라며 "긍·부정 평가 이유도 전반적으로 지난주와 유사하다"고 밝혔다.
지역별로는 호남을 제외한 모든 지역에서 부정평가가 긍정평가를 앞질렀다. 특히 서울에서는 긍정평가가 37%인 반면, 부정평가는 52%로 집계됐다.
연령별로는 40대와 50대를 제외한 모든 연령대에서 부정평가가 긍정평가를 앞섰다. 20대는 긍정평가가 28%, 부정평가가 46%로 조사됐다.
이 대통령을 긍정적으로 평가한 이유로는 외교(17%)가 가장 많이 꼽혔고 이어 경제·민생(14%), 소통(8%), '전반적으로 잘한다'와 서민 정책·복지(각 5%), '열심히 한다·노력한다'(4%) 순이었다.
부정평가 이유로는 부동산 정책(19%)이 가장 많았다. 경제·민생(17%), 국방·안보·대북(10%)이 뒤를 이었고, '전반적으로 잘못한다'와 독재·독단(각 6%), 도덕성 문제·본인 재판 회피(5%), 외교와 인사(각 4%) 등도 있었다.
정당 지지도에서는 더불어민주당이 전주보다 2%p 하락한 35%, 국민의힘은 2%p 상승한 30%로 나타났다. 양당 격차는 오차 범위 밖인 9%p에서 오차범위 내인 5%p까지 줄었다.
조국혁신당과 개혁신당은 각각 3%, 2%를 기록했고 진보당은 1%, 지지하는 정당이 없는 무당층은 28%였다.
이번 조사는 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p이며 응답률은 10.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
pcjay@newspim.com