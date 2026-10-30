한미반도체, SK하이닉스서 감사패…HBM 10년 동맹 인정

AI 핵심 요약beta
- 한미반도체는 30일 SK하이닉스로부터 HBM 양산 지원 공로로 감사패를 받았다
- 한미반도체는 2015년부터 TC 본더로 SK하이닉스 HBM 생산을 지원했다
- 지난 10년간 공급 장비 누적 매출은 약 6000억원에 달했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10년간 관련 누적 매출 약 6000억원
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한미반도체가 SK하이닉스로부터 고대역폭메모리(HBM) 기술혁신과 안정적인 양산 지원 공로로 감사패를 받았다고 30일 밝혔다.
한미반도체는 2015년 HBM 생산용 'TC 본더'를 개발하며 SK하이닉스와 협력을 시작했다. TC 본더는 반도체 칩을 적층하는 핵심 생산장비다.
한미반도체는 2017년에는 국내 최초로 '듀얼 TC 본더' 개발에 성공했다. 기존 장비 대비 생산성을 약 2배 높인 이 기술은 SK하이닉스와 함께 'IR52 장영실상'을 수상했다.
이후 HBM2, HBM3, HBM3E, HBM4에 이르기까지 세대가 바뀔 때마다 한미반도체의 TC 본더는 SK하이닉스의 양산과 생산능력 확대를 뒷받침했다. SK하이닉스가 엔비디아 등 글로벌 인공지능(AI) 반도체 기업에 공급하는 HBM 생산의 주력장비로 활용됐다.
한미반도체는 SK하이닉스 HBM 전용 공장에 청주·이천 오피스를 운영하며 밀착 서비스를 강화했다. 고객사의 기술 요청에 신속히 대응하기 위해 반도체 장비 전문인력팀 '실버피닉스'를 출범해 운영 중이다.
지난 10년간 한미반도체가 SK하이닉스에 공급한 TC 본더를 포함한 장비의 누적 매출은 약 6000억원에 달한다.
곽동신 한미반도체 회장은 "TC 본더 기술과 협력의 가치를 높이 평가해 주신 SK하이닉스에 감사드린다"라며 "앞으로도 차세대 HBM 기술 발전에 발맞춰 장비 경쟁력을 지속적으로 강화하고, 고객사의 성공과 글로벌 반도체 산업 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com