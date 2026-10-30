한수원, 새만금 조력발전 공동개발 추진…농어촌공사·수자원공사와 협력

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- 한수원·농어촌공사·수자원공사는 30일 새만금 조력발전 공동개발 협약을 체결했다.
- 세 기관은 타당성 검토와 기술·사업성 분석 자료를 공유하고 실무협의회를 구성한다.
- 새만금 방조제로 청정에너지를 생산하고 해수 유통 확대로 수질 개선을 추진한다.
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사업 타당성 검토·기술 분석 협력…실무협의회 구성
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 한국농어촌공사, 한국수자원공사와 손잡고 새만금 방조제를 활용한 조력발전사업 공동개발에 나선다.
한수원은 30일 한수원 방사선보건원에서 농어촌공사, 수자원공사와 '새만금 조력발전사업 공동개발 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
새만금 조력발전사업은 기존 방조제를 활용해 청정에너지를 생산하는 사업이다. 해수 유통을 확대해 새만금 수질 개선에도 기여할 것으로 기대된다.
이번 협약에 따라 세 기관은 사업 타당성 검토와 기술·사업성 분석에 필요한 자료를 공유하고, 사업 추진 과정에서 긴밀히 협력하기로 했다.
또한 원활한 사업 추진을 위해 실무협의회를 구성하고 주요 현안을 논의할 계획이다. 현재 새만금 조력발전사업은 기본구상용역을 통해 기술적·경제적 타당성을 검토하고 있다. 세 기관은 용역 결과를 바탕으로 구체적인 사업 추진 방안을 마련할 방침이다.
김시영 한수원 수력처장은 "이번 협약으로 새만금 조력발전사업의 공동개발을 위한 협력 기반을 마련했다"며 "앞으로 세 기관이 긴밀히 협력해 사업 추진 과정에서의 다양한 과제를 해결하고, 사업 실현 가능성을 높여 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com