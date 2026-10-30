효성중공업, 지멘스와 손잡고 디지털 전력망·AI 데이터센터 공략

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업은 30일 지멘스와 글로벌 전략적 파트너십을 체결했다.
- 양사는 디지털 자산관리·변전소·데이터센터 전력 솔루션을 공동 추진했다.
- AI 기반 설비 진단과 에너지관리 기술을 결합해 글로벌 경쟁력을 높인다.
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 효성중공업이 독일 지멘스와 손잡고 디지털 전력망과 인공지능(AI) 데이터센터 솔루션 사업을 확대한다. 전력기기·엔지니어링 역량에 지멘스의 디지털·에너지 관리 기술을 결합해 글로벌 시장 경쟁력을 높인다는 구상이다.
효성중공업은 30일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 지멘스와 '글로벌 전략적 파트너십 협약(GSPA)'을 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 김정관 산업통상부 장관, 스테판 루앙호프 독일 연방경제에너지부 정무차관, 우태희 효성중공업 대표, 정하중 한국지멘스 대표 등이 참석했다.
협력 분야는 디지털 자산관리, 디지털 변전소, 데이터센터 통합 전력 솔루션 등 세 가지다.
초고압부터 중·저압까지 전력설비를 통합 진단하는 체계를 구축한다. 대형 전력설비의 이상 징후와 수명을 AI로 예측하는 효성중공업의 '아머 플러스(ARMOUR+)'와 중·저압 배전망의 전력 흐름을 클라우드로 제어하는 지멘스의 '일렉트리피케이션 X'를 연동한다.
이를 통해 전압 대역별 설비 상태를 한눈에 파악하고 정전 사고를 예방한다는 계획이다. 향후 전력 부하 관리와 제어 보안까지 포괄하는 디지털 플랫폼 사업도 공동 추진한다.
디지털 변전소 분야에서는 효성중공업의 전력 계측 센서와 지멘스의 디지털 신호 변환 장치를 연계해 고객별 사양 요구에 대응한다. 디지털 변전소는 설비 공간을 줄이고 무인·자동화율을 높일 수 있는 방식이다.
AI 데이터센터 분야에서는 효성중공업의 차세대 전력변환 설비인 반도체 변압기(SST)와 지멘스의 에너지관리시스템(EMS)을 결합해 운영 효율을 높이는 솔루션 협력을 추진한다.
우태희 효성중공업 대표는 "양사의 핵심 기술을 결합해 전력기기 공급을 넘어 디지털 전력망과 AI 데이터센터 운영 전반을 아우르는 글로벌 토털 솔루션 파트너로 도약하겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com