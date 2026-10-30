한중 공동 제작 과학기술 다큐 '중국 로봇, 실험실을 나오다' 공개

AI 핵심 요약beta
- 중국외문국과 서울신문은 28일 한중 공동 다큐를 공개했다
- 다큐멘터리는 중국 로봇 기술의 연구·상용화 과정을 조명했다
- 양국 정부·과학기술·산업계 인사 120여 명이 공개를 축하했다
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[서울=뉴스핌] 주옥함 기자= 한중 공동 제작 과학기술 다큐멘터리 '중국 로봇, 실험실을 나오다'가 지난 28일 '2026 서울미래컨퍼런스(SFC)' 메인 세션에서 첫선을 보였다.
SFC는 매년 한국 국내외 석학과 혁신가, 정책 전문가들이 모여 인류의 미래를 논의하는 한국의 대표 글로벌 포럼이다.
중국외문국 아시아태평양 커뮤니케이션센터와 서울신문이 함께 제작한 '중국 로봇, 실험실을 나오다'는 같은 날 오후 열린 '스마트한 연결, 함께 누리는 혁신(智通·创享)'을 주제로 한 2026 중한 과학기술 미래대화 포럼에서 공식 상영됐다.
현장에서는 위타오(于濤) 중국외문국 부국장과 김성수 서울신문 사장이 함께 무대에 올라 터치스크린을 통한 다큐멘터리 공개 세리머니를 펼쳤으며, 중한 양국의 정부 및 과학기술계, 산업계, 학계, 언론계 인사 등 120여 명이 참석해 이를 축하했다.
이 자리에서 장쉐쑹(張雪松) 중국외문국 아시아태평양 커뮤니케이션센터 전파업무총감이 다큐멘터리의 기획 배경과 주요 내용을 소개했으며, 이어 하이라이트 영상이 상영됐다.
최근 새로운 차원의 과학기술 혁명과 산업 변혁이 가속화되는 가운데, 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단 기술의 적용 범주가 지속적으로 확장하면서 중국의 과학기술 혁신 성과에 대한 국제사회의 관심도 높아지고 있다. 특히 한중 양국은 모두 과학기술 혁신이 활발하고 산업 기반이 탄탄한 나라로서, 실험실의 연구 성과를 실제 산업 응용으로 연결해 경제·사회적 가치를 창출하는 방안은 양국 과학기술·산업계 모두의 공통된 관심사로 꼽힌다.
'중국 로봇, 실험실을 나오다'는 과학기술 혁신의 주인공들과 생생한 현장의 스토리를 조명하며, 기술 성과 뒤에 숨은 땀방울과 실제 산업 현장으로 이어지는 과정을 밀도 있게 그려냈다. 양국의 시선이 어우러진 사실감 넘치는 영상미를 통해 중국 기술 혁신의 진면목을 한국 시청자에게 신뢰감 있게 전달한다.
제작진은 중국 현지의 연구 기관, 산업단지, 기술 기업을 직접 찾아 연구원과 엔지니어, 창업가 등 과학기술 혁신의 주역들을 밀착 취재했다. 기초 연구와 기술적 난제 극복부터 연구 성과의 상용화 및 시장 진출에 이르기까지 이들이 펼쳐온 끊임없는 탐색과 치열한 도전을 생생히 기록했다. 다큐멘터리는 첨단 기술의 최신 성과와 함께 이를 일궈낸 오랜 축적의 시간을 조명하고, 연구·인재·제조·자본·시장이 유기적으로 연결돼 시너지를 내는 역동적인 혁신 생태계를 카메라에 담았다.
위타오 부국장은 이번 다큐멘터리 공개에 축하의 뜻을 전하며 "이 다큐멘터리가 한국 국민에게 중국을 이해하는 하나의 창이 되기를 바라며, 한국의 혁신 이야기 역시 중국에 더 많이 알려지기를 기대한다"고 밝혔다.
한편, '중국 로봇, 실험실을 나오다'는 중국외문국 아시아태평양 커뮤니케이션센터와 서울신문의 주요 공식 플랫폼을 통해 차례대로 공개될 예정이다.
[중국 외문국 산하 한국어 잡지 <월간 중국>= 뉴스핌 특약]
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