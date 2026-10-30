신세계라이브쇼핑, CJ대한통운과 물류 협약…신규 서비스 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 신세계라이브쇼핑과 CJ대한통운은 30일 물류 협약을 체결했다
- 양사는 물류 인프라 고도화와 신규 서비스 공동 검토를 추진한다
- 기존 배송 협력에 고객 서비스 개선과 운영 효율화도 더한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 배송 협력 범위 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계라이브쇼핑은 CJ대한통운과 중장기 물류 협력을 위한 업무협약을 체결하고 신규 물류 서비스를 공동으로 검토하기로 했다고 30일 밝혔다.
협약식은 이날 서울 성수동 신세계라이브쇼핑 본사에서 열렸다. 양사는 안정적인 물류 운영 체계를 구축하고 물류 인프라를 고도화할 계획이다.
신규 사업을 추진할 때 필요한 물류 서비스도 함께 검토한다. 두 회사는 신규 서비스 발굴과 고객 서비스 품질 개선, 운영 효율화를 위한 협력 방안을 모색하기로 했다.
양사는 앞서 서울 지역 주문 상품을 5시간 이내 배송하는 '지금퀵' 서비스를 함께 운영해 왔다.
협력사가 출고하는 상품을 직접 관리하는 '신세계라이브쇼핑 오네' 서비스도 공동 운영했다. 익일 배송과 주 7일 배송에서도 협력해 왔다.
신세계라이브쇼핑은 이번 협약을 바탕으로 기존 배송 협력에 물류 인프라 개선과 신규 서비스 기획을 더할 계획이다.
kji01@newspim.com