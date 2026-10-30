NH농협금융, 1000억원 출연해 미소금융재단 설립…연내 출범 추진

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주는 30일 미소금융사업 참여 협약을 체결했다
- 농협금융 계열사들은 미소금융재단 설립에 1000억원을 출연한다
- 농협금융은 지역·농촌 특화지점과 귀농 지원상품을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융지주가 1000억원을 출연해 미소금융사업에 참여하고 지역과 농촌 중심의 서민금융 지원을 확대한다.
NH농협금융지주는 30일 서민금융진흥원과 미소금융사업 신규 참여를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 지난 7월 사업 참여 계획을 발표한 지 3개월 만이다.
미소금융재단 설립 재원은 총 1000억원으로 농협금융 계열사들이 공동 출연한다. NH농협은행이 전체 재원의 절반인 500억원과 재단 사무공간을 제공하고 설립 실무를 총괄한다.
NH투자증권은 400억원을 출연하기로 했으며, NH농협캐피탈은 34억원, NH농협생명과 NH농협손해보험은 각각 33억원을 출연할 예정이다.
재단 설립 절차는 이르면 11월 중 마무리될 전망이다. 농협금융은 지난 27일 설립총회를 개최했으며, 남은 법인 설립 절차를 완료한 뒤 서민금융진흥원과 협의해 연내 사업수행기관 선정과 기부금 납입까지 마칠 계획이다.
농협금융은 지역과 농촌에 특화한 미소금융 운영체계를 구축한다는 방침이다. 권역별로 지점을 설치하고 2027년 사업 첫해 8개 지점의 정상 가동을 목표로 구체적인 지역을 검토하고 있다.
귀농인과 청년농의 안정적인 정착을 돕는 특화상품 개발도 추진한다. 미소금융을 통해 영농 창업·운영자금을 지원하고 농협의 영농지원 인프라를 연계하는 방식이다.
수확 시기에 맞춰 대출금을 상환할 수 있는 방안도 검토하고 있다. 창업부터 판로까지 이어지는 종합 지원체계를 구축한다는 구상이다.
이찬우 NH농협금융지주 회장은 "미소금융사업 신규 참여로 농협금융에 걸맞은 지역밀착형 포용금융의 완성도를 높일 수 있을 것"이라며 "지역 중심 지점 설치와 귀농·귀촌 특화 미소금융상품을 짜임새 있게 준비해 사업 개시에 박차를 가할 예정"이라고 말했다.
peterbreak22@newspim.com