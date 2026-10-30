현대해상, AI 보험설계 'Hi-헬퍼' 오픈…1분 내 맞춤형 플랜 3종 제안

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 30일 맞춤형 보험 플랜을 제안하는 AI 시스템을 오픈했다
- Hi-헬퍼는 고객별 가입 가능 상품을 선별하고 AI 고지심사를 지원한다
- 설계사는 1분 안에 추천 플랜 3종을 생성해 고객 상담에 활용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
설계사 업무 효율·상담서비스 강화
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 고객별 가입 조건에 맞는 상품을 선별하고 1분 이내에 맞춤형 보험 플랜 3종을 제안하는 인공지능(AI) 보험설계 지원 시스템 'Hi-헬퍼'를 오픈했다고 30일 밝혔다.
현대해상은 보험상품과 담보 구조가 복잡해지는 가운데 설계사의 업무 효율을 높이고, 고객의 합리적인 보험 선택을 돕기 위해 Hi-헬퍼를 개발했다.
Hi-헬퍼는 고객 특성에 따라 가입 가능한 상품을 우선 선별하고, 가입 가능 여부를 사전에 판단하는 'AI 고지심사' 기능을 결합한 것이 특징이다. 설계사는 이를 통해 고객에게 적합한 상품을 신속하게 파악하고 효율적으로 상담을 진행할 수 있다.
특히 선별된 상품에 최신 설계 트렌드를 반영해 클릭 한 번으로 1분 이내에 3가지 추천 플랜을 자동 생성한다. 설계사는 이를 바탕으로 고객과 상담하면서 보장 내용과 가입 조건을 조정할 수 있다. 고객은 여러 보장안을 비교해 자신의 필요에 맞는 보험을 선택할 수 있다.
현대해상은 반복적인 설계 업무 부담을 줄여 설계사가 고객 상담에 더욱 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
현대해상 관계자는 "Hi-헬퍼를 통해 고객 한 분 한 분에게 맞는 플랜을 보다 빠르고 정교하게 제안할 수 있다"며 "다양한 추천 플랜을 바탕으로 고객 니즈에 한층 부합하는 맞춤형 상담서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "앞으로도 생성형 AI 기술 등을 활용한 시스템 고도화를 지속 추진해 고객 편익을 높이고, 설계사 영업활동 전반을 지원하는 디지털 환경을 단계적으로 구축해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
yunyun@newspim.com