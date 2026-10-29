삼성SDS, 클라우드 성장에 물류도 날았다…피지컬 AI 본격 진출

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS는 29일 3분기 매출과 영업이익이 각각 11.2%, 3.7% 증가했다
- 클라우드 매출은 18% 늘고 물류 매출은 2조원을 돌파했다
- 삼성SDS는 대형 AI 데이터센터와 피지컬 AI 사업을 확대했다
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삼성 계열사 로봇 실증 확대…200MW급 AI 데이터센터 사업 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성SDS가 기업 인공지능 전환(AX) 수요 확대에 따른 클라우드 사업 성장과 항공·해상 물류 호조에 힘입어 3분기 실적 개선을 이어갔다. 클라우드 매출은 전년 동기 대비 18% 증가했고 물류 사업은 분기 매출 2조원을 넘어섰다. 삼성SDS는 대형 AI 데이터센터 구축과 피지컬 AI 사업을 확대하며 미래 성장동력 확보에도 속도를 내고 있다.
삼성SDS는 29일 올해 3분기 잠정 실적으로 매출 3조7725억원, 영업이익 2410억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 11.2%, 영업이익은 3.7% 증가했다.
IT서비스 부문 매출은 1조6810억원으로 전년 동기 대비 5.3% 늘었다. 이 가운데 클라우드 매출은 7961억원으로 18% 증가하며 성장을 이끌었다.
클라우드서비스제공(CSP) 사업은 삼성클라우드플랫폼(SCP) 수요 확대와 공공·소프트웨어 업종의 GPUaaS(서비스형 GPU) 공급 증가에 힘입어 15% 성장했다. 클라우드관리서비스(MSP) 사업은 금융권 AX와 조선업 ERP 사업 확대, 글로벌 AI 서비스 도입에 힘입어 25% 증가했다.
물류 사업 매출은 2조915억원으로 지난해 같은 기간보다 16% 늘었다. 항공·해상 물동량 증가와 운임 상승이 실적 개선에 기여했다.
◆ 200MW급 AI 데이터센터 사업 확대…금융·공공 AX 공략
삼성SDS는 AI 인프라와 서비스, 플랫폼을 아우르는 '다차원 AI 풀스택' 전략을 바탕으로 사업 확대에 나서고 있다.
AI 인프라 분야에서는 퍼시픽자산운용이 추진하는 200MW 이상 규모의 대형 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업 우선협상대상자로 선정됐다. 향후 코로케이션을 포함한 데이터센터 사업을 확대해 수익성을 높일 계획이다.
지난 8월 착수한 국가 AI 컴퓨팅센터 건립도 2028년 준공을 목표로 추진하고 있다. 경북 구미에는 초기 전력 용량 60MW 규모의 AI 데이터센터를 조성하며 오는 11월 초 착공식을 열 예정이다.
AI 서비스 분야에서는 금융권의 AI·데이터 플랫폼 구축 사업을 수주하고 보험사와 금융지주사의 AI 플랫폼 사업에서도 우선협상대상자로 선정됐다.
기업용 협업 솔루션 '브리티웍스'는 경찰청 등 주요 정부 부처로 공급을 확대하며 공공 부문 누적 사용자 33만명을 확보했다. 업무를 스스로 계획하고 기업 내부 자료를 검색·분석해 문서를 작성하는 AI 비서 '브리티웍스 코워크'도 출시했다.
보안 분야에서는 오픈AI의 '데이브레이크 파트너 프로그램'에 국내 기업 최초로 파일럿 파트너로 선정됐다. 구글과 앤트로픽의 보안 협력 프로그램에도 참여하며 글로벌 AI 기업과의 협력을 강화했다.
◆ 삼성 계열사서 피지컬 AI 실증…항공물류 사업도 확대
차세대 성장사업인 피지컬 AI 분야에서도 사업화에 속도를 내고 있다.
삼성SDS는 레인보우로보틱스와 미국 월든 로보틱스 등과 로보틱스 협력체 '팀 렉스(Team REX)'를 구성했다. 지난 8월에는 삼성 계열사와 공동 발굴한 산업현장 로봇 활용 사례를 글로벌 로봇 기업들과 검증했다.
현재 삼성 계열사 생산현장에서 실증 사업을 추진하고 있으며 결과에 따라 적용 대상과 계열사를 확대할 방침이다.
물류 분야에서는 항공 화물 혼재 전문기업 우정항공 지분 100%를 인수했다. 이를 통해 인천에서 출발하는 화물과 아시아 지역에서 인천을 경유하는 화물을 중심으로 항공 운송사업을 확대할 계획이다.
삼성SDS는 기존 클라우드와 물류 사업의 성장세를 이어가는 동시에 AI 데이터센터와 피지컬 AI를 새로운 수익원으로 육성한다는 방침이다.
syu@newspim.com