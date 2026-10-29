경동나비엔, 품질만족지수 6관왕 달성…생활환경 가전 평정

AI 핵심 요약beta
- 경동나비엔은 29일 한국품질만족지수 6개 부문에서 1위를 차지했다고 밝혔다.
- 콘덴싱가스보일러는 17년 연속, 온수매트는 11년 연속 1위를 기록했다.
- 경동나비엔은 AI·로봇 자동화로 품질 경쟁력을 강화하고 제품 혁신을 이어가겠다고 밝혔다.
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온수·숙면·환기 솔루션 시장 선도
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 경동나비엔이 '2026 한국품질만족지수(KS-QEI)'에서 6개 부문 1위에 올랐다고 29일 밝혔다.
수상 부문은 ▲콘덴싱가스보일러(17년) ▲온수매트(11년) ▲환기청정기(6년) ▲카본매트(3년) ▲가스레인지(3년) ▲전기오븐(2년)으로, 생활환경솔루션 전반의 품질 우수성을 재확인했다.
한국품질만족지수는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 소비자와 전문가를 대상으로 제품 우수성과 만족도를 정밀 평가하는 측정 모델이다. 경동나비엔은 글로벌 생산기지 '에코허브'에 AI·로봇 기반 자동화 시스템을 구축하고, 생산부터 물류까지 품질 관리 체계를 고도화한 결과라 설명했다.
17년 연속 1위를 기록한 콘덴싱 가스보일러는 '나비엔 콘덴싱 ON AI'를 통해 난방을 넘어 온수 중심의 패러다임을 열었다. '온수레디 시스템'으로 대기시간을 10초 이내로 단축시켰으며, AI가 사용 패턴을 분석해 필요한 시간에 온수를 빠르고 끊김 없이 제공한다.
'숙면매트'는 0.5℃ 단위의 정밀 온도 제어와 AI 수면 단계 감지 기술로 최적의 수면 환경을 선사해 난방매트 최초로 '굿슬립 골드마크'를 획득했다. 온수, 카본, 사계절용 등 다채로운 라인업을 갖췄다.
'나비엔 환기청정기'는 유해물질 배출 및 청정 공기 공급 성능을 갖췄으며, 최근 냉·난방 에너지 손실을 줄이면서 습도를 조절하는 '제습 환기청정기'로 라인업을 확충했다. 이와 함께 나비엔 매직의 가스레인지와 전기오븐도 청소 편의성과 안전 제어 기술을 앞세워 품질 1위에 올랐다.
경동나비엔은 "이번 수상은 생활환경솔루션 전반에서 고객의 사용 경험과 만족도를 높이기 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 AI 기술과 차별화된 품질 경쟁력을 바탕으로 고객의 일상에 쾌적한 생활환경을 제공할 수 있도록 제품 혁신을 이어가겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com