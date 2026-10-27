안신일 세종시의장 "지방의회법 연내 제정...실질적 분권 실현"

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회는 27일 지방의회법 연내 제정을 촉구했다
- 안신일 의장은 지방의회 독립성과 자율성 강화를 요구했다
- 전국 지방의원들은 실질적인 지방분권 실현 의지를 다졌다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 지방의회의 독립성과 자율성 확보를 위한 지방의회법 연내 제정과 실질적인 지방분권 실현을 촉구했다.
27일 시의회에 따르면 이날 안신일 의장은 국회에서 열린 '지방의회법 연내 제정 촉구 전국 지방의원대회'에 참석해 지방의회 독립성을 강화하고 실질적인 지방분권을 실현하기 위한 제도적 기반 마련을 요구했다.
이번 대회는 대한민국시도의회의장협의회와 대한민국시군자치구의회의장협의회가 공동 주관했다. 전국 지방의회 의원들이 한자리에 모여 지방의회의 독립성과 자율성 강화를 위한 연대 의지를 다지기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 세종시의회 의원들도 참석해 전국 지방의회와 뜻을 함께했다.
안 의장은 지방의원대회에 앞서 국회의원회관에서 열린 '지방의회법 제정 정책 세미나'에 토론자로 참석해 지방의회의 독립성과 자율성을 제도적으로 보장하고 실질적인 지방자치를 실현하기 위한 지방의회법 제정의 필요성을 강조했다.
안 의장은 "지방의회법 제정은 진정한 지방자치를 실현하고 지방의회 자율성과 책임성을 강화하기 위한 시대적 과제"라며 "세종시의회는 전국 지방의회와 긴밀히 연대해 지방의회법이 연내 제정이라는 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com