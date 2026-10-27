리앤모어 "ISS, 우성·우성유통 합병 승인의 건 '찬성' 권고"

AI 핵심 요약beta
- ISS가 27일 우성 임시주총 안건 2건에 찬성을 권고했다
- 자사주 처분은 희석효과가 작고 활용 목적이 명확하다고 평가했다
- 합병은 효율성·시너지와 주주 보호 절차를 고려해 찬성했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 기업 지배구조·의결권 확보 자문사 리앤모어는 글로벌 의결권 자문기관 ISS(Institutional Shareholder Services)가 우성의 임시주주총회에 상정된 자기주식보유처분 계획서 승인과 합병 승인 안건에 대해 모두 찬성을 권고했다고 27일 밝혔다.
리앤모어에 따르면 ISS는 우성 경영진이 제안한 ▲자기주식보유처분 계획서 승인의 건 ▲합병 승인의 건 등이 주주 이익에 본질적으로 부정적인 영향을 미치지 않는다고 판단해 두 안건 모두에 찬성 의견을 제시했다.
ISS는 제1호 의안인 자기주식보유처분 계획서 승인과 관련해 주식 희석 효과가 크지 않고 자기주식의 활용 목적이 명확하다고 평가했다. 또 회사가 처분 시기와 방식에 대해 충분한 정보를 제공하는 경우 광범위한 기업 목적을 위한 자기주식 활용은 일반적으로 허용할 수 있다고 판단했다.
제2호 의안인 합병 승인에 대해서는 계열사 간 통합을 통한 운영 효율성 제고와 시너지 창출을 목적으로 한다는 점을 고려했다. 제안된 합병비율이 독립 평가기관의 평가 범위 내에 있고, 소수주주 보호와 절차적 공정성 확보를 위해 설치된 특별위원회의 검토를 거쳤다는 점도 찬성 근거로 제시했다. 아울러 관련 법률에 따라 주주들에게 법정 주식매수청구권이 부여된다는 점도 고려했다.
한편 우성은 오는 28일 오전 9시에 제57기 임시주주총회를 개최한다. 주주총회에서 합병안이 가결되면 오는 12월 1일을 합병기일로 계열사 우성유통이 우성에 흡수합병될 예정이다.
nylee54@newspim.com