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[종합] 한화오션, 고선가 상선 효과에 영업익 68%↑...특수선 수익성은 과제

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AI 핵심 요약

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  • 한화오션은 27일 3분기 영업이익이 4857억원으로 68% 증가했다고 밝혔다.
  • 고선가 상선 수주분과 해양플랜트 추가 수익이 실적 개선을 이끌었다.
  • 특수선 원가 부담과 미국 생산거점의 수익화는 향후 과제로 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상선 누적 영업익 1조7079억원…연결 전체 영업익 웃돌아
특수선은 원가 상승에 적자…美 거점은 중장기 성장 기반
선가 지키는 선별 수주…4분기 성과급 반영이 수익성 변수

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고선가 상선이 한화오션의 올해 3분기 영업이익 성장을 이끌었다. 높은 가격에 수주한 선박의 매출 반영과 해양플랜트의 추가 수익 확보가 맞물리며 수익성이 높아졌다.

특수선의 원가 부담을 줄이고 미국 생산거점을 실질적인 이익으로 연결하는 것은 상선 중심의 수익구조를 넓히기 위한 과제로 남았다.

한화오션 거제사업장 전경 [사진=한화오션]

한화오션은 27일 올해 3분기 연결 기준 매출 3조4139억원, 영업이익 4857억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 13%, 영업이익은 68% 증가했다. 영업이익률은 14.2%로 4.6%포인트 높아졌다. 당기순이익은 1451억원으로 46% 감소했다.

전분기 대비 매출과 영업이익은 각각 37%, 34% 줄었다. 2분기에 부유식 원유생산·저장·하역설비(FPSO) 프로젝트 매출을 인도 시점에 일괄 인식한 데 따른 기저효과가 컸다. 하계휴가와 추석 연휴로 조업일수가 9일 감소했고 환율 영향도 더해졌다.

◆상선 이익이 연결 전체 웃돌아…고선가 수주 효과

올해 1~3분기 누적 매출은 12조670억원, 영업이익은 1조6629억원으로 각각 28%, 81% 증가했다. 같은 기간 상선 영업이익은 1조7079억원으로 연결 전체 영업이익을 웃돌았다. 에너지플랜트가 누적 흑자로 전환했지만 특수선에서 942억원의 영업손실이 발생해 상선이 벌어들인 이익 일부를 상쇄했다.

3분기 상선 매출은 2조7150억원, 영업이익은 4718억원이다. 전년 동기 대비 매출이 10% 늘어나는 동안 영업이익은 54% 증가했다. 영업이익률도 12.5%에서 17.4%로 높아졌다.

회사는 컨퍼런스콜에서 3분기 실적에 반영된 물량은 2024~2025년 수주분이 대부분이라고 설명했다. 과거보다 높은 선가로 확보한 일감이 건조 공정에 따라 매출로 잡히고 있다는 의미다. LNG운반선 비중이 줄고 초대형원유운반선(VLCC)과 컨테이너선 비중이 늘어도 고선가 계약과 원가 절감 성과가 수익성을 뒷받침할 것으로 내다봤다.

내년 상선 수익성에 대해서는 "4분기 기준으로 차년도에도 유지될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

에너지플랜트는 매출이 전분기보다 74% 감소한 5275억원을 기록한 가운데 영업이익은 98억원에서 914억원으로 늘었다. FPSO 정산 과정에서 설계·공사 변경에 따른 추가 대가인 체인지오더를 인식했고 드릴십 용선 수익도 반영됐다. 회사는 지연 프로젝트의 공정 정상화와 신규 프로젝트의 생산 진입으로 매출이 점진적으로 늘어날 것으로 예상했다.

미국 펜실베이니아 한화필리조선소. [사진=한화]

◆특수선 원가 부담…美 사업은 생산거점 확보에 의미

특수선은 매출 확대가 이익 개선으로 이어지지 못했다. 매출은 3630억원으로 전분기보다 11% 증가했으나 영업손실은 29억원에서 706억원으로 확대됐다. 고정비 부담에 일부 프로젝트의 예정원가 상승이 겹쳤다.

회사는 컨콜에서 일부 진행 함정의 손실을 예상해 "보수적으로 공사손실충당부채를 인식했다"고 설명했다. 상대적으로 수익성이 낮은 국내 프로젝트와 고정비 부담으로 단기적인 수익성 개선 폭이 제한될 수 있다는 전망도 내놨다.

한화오션은 핵추진 잠수함 대응 조직인 장보고N개발단을 신설해 전문인력과 기술 역량 확보에 나섰고 태국 차기 호위함 사업에서는 우선협상대상자로 선정됐다. 회사는 기존 잠수함 개발 경험을 토대로 차세대 사업의 기술적·사업적 기반을 구축하겠다고 밝혔다.

더불어 필리조선소 등 미국 거점 확보에 따른 영업이익 기여를 묻는 질문에 간접적인 수혜는 있지만 "직접적인 수혜는 지금 있다고 볼 수 없다"고 말했다.

이어 "투자를 통해 기대하는 효과는 미국 조선 시장에 직접 진입할 수 있는 생산거점을 확보했다는 것"이라고 설명했다. 거제에서 초도선을 건조하고 후속선 생산을 미국으로 이전하는 '브리지 전략'을 통해 국내 설계·생산 역량을 미국 상선과 정부 선박·함정 시장으로 확대한다는 구상이다.

◆선가 지키는 선별 수주…4분기 성과급 반영 변수

고선가 수주잔고의 이익을 이어가려면 신규 수주에서도 계약의 수익성을 지켜야 한다. 9월 말 인도 기준 전체 수주잔고는 362억2000만달러이며 이 가운데 상선은 268억3000만달러다. 올해 누적 수주액은 77억2000만달러로 집계됐다.

LNG운반선은 장기 수요와 단기 발주 여건에 차이가 있다. 한화오션은 미국 LNG 프로젝트 확대에 따라 2030년 이후 인도 물량의 수요가 많을 것으로 예상했다. 단기적으로는 용선 계약을 확보하지 못한 선박과 낮은 운임이 발주 심리를 누르고 있다고 진단했다.

4분기에는 일시타결금과 연간 성과급 반영에 따른 이익 변동도 예상된다. 한화오션은 성과급의 지급 규모가 확정되기 전에 추정치를 반영해야 하는 한계를 들어 "현재 기말 반영을 예상하고 있다"고 밝혔다. 관련 비용이 반영되면 수익성이 낮아질 수 있다는 설명이다. 환헤지는 지속적으로 확대해 환율 변동에 따른 손익 영향을 줄이고 있다.

한화오션은 "잔여 기간 동안 계속 협의 중인 프로젝트 파이프라인이 충분히 있는 상태"라며 "선가 인하를 감수한 무리한 잔고 채우기는 하지 않을 것"이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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