세종시의회, 국회서 '행정수도특별법 연내 제정' 촉구

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 특위는 27일 국회 앞에서 특별법 제정을 촉구했다.
- 특위는 행정수도 법적 기반 마련과 국회의 신속한 심사를 요구했다.
- 박란희 위원장은 특별법의 연내 제정과 여야 협력을 촉구했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 행정수도완성특별위원회가 행정수도특별법의 국회 법안소위 상정을 환영하며 연내 제정을 촉구했다.
27일 시의회에 따르면 행정수도완성특별위원회는 이날 국회 정문 앞에서 행정수도특별법 연내 제정을 촉구하는 릴레이 캠페인을 진행했다.
이번 캠페인은 행정수도 완성을 위한 법적 기반을 마련하고 국회의 신속한 심사와 조속한 입법을 이끌어내기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 박란희 위원장과 김재형 부위원장을 비롯해 곽효정·김동빈·김동호·박범종·박병남·유인호·정연희 의원 등 특위 소속 의원 9명이 참여했다. 의원들은 국회 정문 앞에서 릴레이 방식으로 캠페인을 이어가며 특별법 제정의 필요성을 알렸다.
특위는 그동안 관계기관 간담회와 충청권 지방의회 간 협력 등을 통해 행정수도 완성에 대한 공감대를 넓히고 특별법 제정을 지속적으로 요구해 왔다. 앞으로도 국회와 충청권 지방의회 간 협력을 강화하고 행정수도특별법의 연내 제정을 위한 다양한 활동을 이어갈 계획이다.
박란희 위원장은 오는 28일 열리는 국회 법안소위에서 행정수도특별법이 첫 번째 안건으로 상정되는 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.
그는 "국회가 특별법의 연내 제정을 위해 조속히 법안 심사에 나서고, 여야도 초당적으로 협력해 주길 바란다"며 "행정수도완성특별위원회를 비롯한 세종시의회도 특별법이 제정되는 날까지 지속적인 활동을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com