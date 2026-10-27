브로드웨이 신드롬 '해밀턴' 월드 투어, 부산·서울 프리미어 티켓 동시 오픈

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 브로드웨이의 신드롬, 뮤지컬 '해밀턴'이(주최: 클립서비스, 제작: 에스앤코/프로듀서: 설도권, 신동원) 캐스트를 공개했다. 한국에서 가장 먼저 볼 수 있는 부산 공연과, 서울 공연 오프닝 주간의 VIP석을 선점할 수 있는 프리미어 티켓 오픈이 11월 11일 동시 오픈한다.

부산은 12월 17일부터 2027년 1월 16일까지 드림씨어터에서 공연하며, 서울 공연은 2027년 1월 21일부터 3월 20일까지 세종문화회관 대극장에서 공연된다.

'해밀턴'은 토니상 11개 부문 수상, 그래미상, 올리비에상, 퓰리처상을 석권, '브로드웨이에서 가장 구하기 힘든 티켓'이라 통하며 '문화 현상'으로 불렸다. 론 처노(Ron Chernow)의 전기를 기반으로 린-마누엘 미란다(Lin-Manuel Miranda)가 극본·작곡·작사를 맡아 미국이 탄생한 역사의 한복판에서 명예와 사랑, 그리고 한 나라의 역사를 바꿀 유산을 남기기 위해 치열하게 살아가는 알렉산더 해밀턴의 여정을 담아낸 대서사시다. 탁월한 연출, 캐릭터들을 입체적으로 그려낸 촘촘한 서사, 힙합, 재즈, R&B와 브로드웨이 음악을 독창적으로 결합한 46곡의 혁신적인 음악은 브로드웨이의 기존 공식을 모조리 뒤집으며 센세이션을 일으켰다. 놀라운 성공으로 문화와 정치, 교육 전반에 깊은 영향을 끼친 작품이다.

[사진=에스엔코]

알렉산더 해밀턴(Alexander Hamilton) 역은 제이슨 애로우(Jason Arrow)가 다시 한번 무대에 오른다. 2021년 호주 초연 프로덕션과 인터내셔널 초연 프로덕션에서 4년간 활약한 바 있다. 아론 버(Aaron Burr) 역은 웨스트 엔드 '해밀턴'에서 같은 역할로 열연을 펼치며 블랙 브리티시 시어터 어워드(Black British Theatre Awards)에서 남우주연상을 수상한 제이 페리(Jay Perry)가 연기한다. 웨스트 엔드에 이어 '해밀턴'에 참여하는 니콜라 에스파야르도(Nicola Espallardo)가 안젤리카 스카일러(Angelica Schuyler) 역을 맡으며 '위키드' 등에 출연해 주목받은 배우다.

작품의 진수를 전하기 위해서는 고도의 음악성과 연기력, 퍼포먼스 등 뛰어난 기량이 필요한 고난도의 작품으로 이번 월드 투어에는 브로드웨이와 웨스트 엔드, 호주를 비롯해 북미 투어 및 영국 투어, 인터내셔널 투어 프로덕션에 출연한 배우들이 대거 합류한다. 새로운 배우들도 함께하며 더욱 풍성한 무대를 선보일 예정이다.

풍부한 무대 경력을 지닌 베테랑 배우들인 킹 조지(King George) 역에 마크 앤더슨(Mark Anderson), 조지 워싱턴(George Washington) 역에 조던 캐슬(Jordan Castle)을 비롯해 주요 역할을 맡은 배우는 다음과 같다. 허큘리스 멀리건/제임스 매디슨(Hercules Mulligan/James Madison) 역에 존 데버로(John Devereaux), 존 로렌스/필립 해밀턴(John Laurens/Philip Hamilton) 역에 제이크 할시-존스(Jake Halsey-Jones), 라파예트 후작/토머스 제퍼슨(Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson) 역에 조렐 하비에르 (Jorrel Javier), 일라이자 해밀턴(Eliza Hamilton) 역에 젠 쎄씨(Jen Sese), 페기 스카일러/마리아 레이놀즈(Peggy Schuyler/Maria Reynolds) 역에 샬럿 메리 웬(Charlotte Mary Wen)이 출연한다.

[사진=에스엔코]

앙상블, 스윙, 스탠바이 배우들도 브로드웨이, 웨스트 엔드, 북미투어 등 전 세계 '해밀턴' 프로덕션에서 활약한 이들로 월드 투어 캐스팅이 완성됐다.

이와 함께 리차드 아피아-사퐁(Richard Appiah-Sarpong), 재즈민 버드(Jazmin Bird), 레슬리 가르시아 보먼(Leslie Garcia Bowman), 콘로 브룩스(Conroe Brooks), 키런 딕슨-배시(Kyerron Dixon-Bassey), 제프리 더피(Jeffery Duffy), 마이클 사마리 조지(Michael Samarie George), 리차드 로건(Richard Logun), 엘라 맥러플린(Ella McLaughlin), 재즈 밀러(Jazz Miller), 크리스 오팀(Chris Otim), 카스텔 파커(Castell Parker), 브래들리 페렛(Bradley Perret), 이지 리드(Izzy Read), 조슈아 로빈슨(Joshua Robinson), 사만다 슈마(Samantha Shuma), 루시-앤 스테이시(Lucy-Anne Stacey), 실비 스텐슨(Sylvie Stenson), 개럿 테넌트(Garrett Tennant), 레이븐 토머스(Raven Thomas), 잭 화이트헤드(Jack Whitehead)가 캐스트에 합류했다.

토마스 케일(Thomas Kail) 연출은 이번 캐스팅에 대해 "우리는 전 세계에서 뛰어난 실력을 갖춘 최고의 배우들을 선발할 수 있는 특별한 기회를 얻었습니다. 모든 배우가 작품을 한층 빛나게 만드는 재능과 역량, 인간적인 깊이를 갖추고 있습니다. 한 명 한 명이 놀라운 매력을 지닌 배우들이며, 이제 관객들은 이들이 처음으로 한 무대에 모여 선보이는 공연을 만나게 될 것입니다"라고 기대감을 드러냈다.



한국에서의 관람이 불가능할 것이라 손꼽힌 작품을 가장 먼저 관람할 수 있는 부산과 서울 공연의 프리미어 티켓을 11월 11일 같은 날 오픈한다. 첫 도시 부산 공연은 11월 11일 오후 2시에 오픈하며 12월 17일 개막 공연부터 1월 16일까지 프리뷰 공연을 제외한 전 공연을 예매할 수 있다. 서울 공연은 11월 11일 오후 3시에 오픈하며 1월 21일부터 1월 24일까지 오프닝 주간, 단 6회차의 1층 VIP석이 먼저 오픈된다. 드림씨어터와 멤버십 선예매는 11월 10일 하루 빨리 오픈된다.

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