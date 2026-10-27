전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.27 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[마감시황] 외국인 순매수에 코스피 3% 급등…코스닥도 반등

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 27일 국내 증시는 외국인·기관 매수로 코스피가 3.09% 급등했다
  • AI 수익화 기대에 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주가 상승했다
  • 코스닥도 2.29% 오르며 시장 전반의 투자심리가 개선됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 4.23%·SK하이닉스 5.18%↑
코스피 매수 사이드카 발동…코스닥도 강세

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 27일 국내 증시는 외국인 매수세가 돌아오면서 일제히 반등했다. 인공지능(AI) 투자 수익화에 대한 기대감이 되살아나면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 급등했고, 코스피는 3% 넘게 상승하며 5600선을 회복했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 168.87포인트(3.09%) 오른 5638.34에 거래를 마쳤다. 전날 약 7개월 만에 최저치로 떨어졌던 코스피는 하루 만에 반등하며 5600선을 되찾았다.

코스피 시장에서는 외국인과 기관이 각각 8359억원, 4185억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인은 1조4046억원을 순매도했다. 기관 가운데 금융투자는 1771억원, 투신은 1828억원을 순매수한 반면 연기금은 1265억원을 순매도했다. 기타법인도 1489억원을 순매수했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 코스피가 전장 종가보다 189.18포인트(3.46%) 오른 5658.65로, 코스닥은 전장 종가보다 15.88포인트(2.18%) 오른 743.09로 거래가 시작됐다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1324.5원에 주간거래를 기록 중인 가운데, 27일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.10.27 starbean@newspim.com

반도체 대형주는 일제히 상승했다. 삼성전자는 전 거래일보다 9000원(4.23%) 오른 22만2000원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 6만6000원(5.18%) 상승한 134만1000원에 장을 마감했다.

이 밖에 삼성전자우(4.20%), SK스퀘어(7.67%), 삼성전기(7.42%), LG에너지솔루션(2.00%), 현대차(0.87%), KB금융(0.27%), 삼성생명(3.45%) 등이 상승했다. 반면 삼성바이오로직스는 5.37% 하락했다.

반도체주 강세에는 미국 AI 기업 앤트로픽의 기업공개(IPO) 관련 소식이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 앤트로픽의 수익성 개선이 확인되면서 AI 투자 확대에 따른 수익 창출 가능성에 대한 기대가 높아졌고 국내 반도체주에도 매수세가 유입됐다.

이경민 대신증권 연구원은 "AI 투자심리 회복이 지연되던 가운데 앤트로픽의 S-1 공개가 분위기 반전의 계가로 작용했다"며 "앤트로픽의 컴퓨팅 비용 1달러당 매출액은 2026년 2분기 2.1달러로 개선됐고 영업이익은 9.7억달러로 흑자 전환했다. AI 수투자 수익화 가능성을 확인하면서 관련 우려가 완화되고 반도체 투자심리가 개선됐다"고 분석했다.

코스피가 급등하면서 장중 매수 사이드카도 발동됐다. 한국거래소는 이날 오전 10시 13분 53초 코스피200 선물가격이 전 거래일 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속되자 유가증권시장의 프로그램 매수호가 효력을 5분간 정지했다.

이 연구원은 "국내 증시는 AI 반도체를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 반등세를 전개했다"며 "장중 매수 사이드카가 발동된 가운데 외국인 투자자도 4거래일 만에 현·선물 동반 순매수로 전환하며 지수 상승을 견인했다"고 짚었다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 코스피가 전장 종가보다 189.18포인트(3.46%) 오른 5658.65로, 코스닥은 전장 종가보다 15.88포인트(2.18%) 오른 743.09로 거래가 시작됐다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1324.5원에 주간거래를 기록 중인 가운데, 27일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.10.27 starbean@newspim.com

코스닥도 상승 마감했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 16.62포인트(2.29%) 오른 743.83에 거래를 마쳤다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 각각 647억원, 1537억원을 순매수했다. 반면 개인은 2062억원을 순매도했다. 기관 가운데 금융투자는 262억원, 투신은 712억원, 연기금은 431억원을 각각 순매수했다.

시가총액 상위 종목 대부분이 상승했다. 에코프로는 전 거래일보다 4700원(6.74%) 오른 7만4400원에 거래를 마쳤다. 에코프로비엠(5.58%), 주성엔지니어링(4.30%), 레인보우로보틱스(1.15%), HLB(1.66%), 이오테크닉스(4.22%), 리노공업(4.07%), 원익IPS(4.92%) 등도 강세를 보였다. 특히 심텍은 9.23% 급등했다. 알테오젠은 보합 마감했다.

시장 전반의 투자심리도 개선됐다. 유가증권시장에서는 584개 종목이 상승하고 295개 종목이 하락했다. 코스닥에서는 1105개 종목이 오른 반면 553개 종목이 내렸다.

다만 증권가에서는 이번 반등이 추세적 상승으로 이어지기 위해서는 AI 기업의 수익성 개선이 외국인의 지속적인 매수세로 연결돼야 한다는 분석이 나온다.

이재원 유안타증권 연구원은 "와신상담에서 고진감래로의 전환은 오늘 앤트로픽 사례와 유사하게 AI 수익화 신뢰가 외국인의 현물 순매수로 지속적으로 연결될 때 가능하다는 판단을 내렸다"며 "펀더멘털 지표와 주주환원 정책 기대감을 고려할 때 긍정적인 시장 방향성을 기대한다"고 전했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1323.70원에 거래를 마쳤다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
사진
보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동