라이즈 '인섬니아', 中 차트서 1위…글로벌 인기 행진

AI 핵심 요약beta
- 라이즈는 26일 새 싱글 ‘인섬니아’를 공개해 국내외 팬들을 사로잡았다
- ‘인섬니아’는 중국·일본 음원 차트 상위권과 8개 지역 톱10에 올랐다
- 어쿠스틱 팝 신곡은 복잡한 감정과 멤버들의 애절한 보컬로 호평받았다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 라이즈가 새 싱글 '인섬니아(Insomnia)'로 국내외 팬들을 사로잡았다.
지난 26일 공개된 라이즈 싱글 '인섬니아'는 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에서 디지털 앨범 판매 차트 전체 및 싱글 1위를 차지하고 판매액 25만 위안을 넘어 '골드' 인증을 받았다.
또한 공유 인기 차트 1위, 뮤직비디오 차트 전체 및 한국 차트 1위에 올랐다.
이번 신곡은 또 다른 중국 로컬 플랫폼 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위와 텐센트뮤직 K팝 차트 1위에도 자리했으며, 일본 로컬 플랫폼 라인뮤직 실시간 뉴 송 TOP100 차트 2위 및 송 TOP100 차트 3위 등 최상위권에 랭크됐다.
더불어 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 기록한 아르헨티나, 칠레를 포함해 일본, 태국, 베트남, 인도네시아, 대만, 파나마 등 전 세계 8개 지역 TOP10에 랭크되며 라이즈의 글로벌한 인기를 입증했다.
라이즈가 처음으로 도전한 어쿠스틱 팝 '인섬니아'는 밤이 깊어질수록 선명해지는 생각과 그로부터 가지를 뻗어가는 복잡한 감정을 차분하게 그려냈으며, 서정적인 기타 사운드에 여섯 멤버들의 담담하면서도 애절한 보컬이 더해져 좋은 반응을 얻고 있다.
라이즈 싱글 '인섬니아' 공개를 기념해 관련 전시 및 체험을 즐길 수 있는 팬 이벤트 '라이즈 인투 인섬니아(RIIZE into INSOMNIA)'는 오는 29일까지 서울 성수동 스페이스S50에서 진행된다.
alice09@newspim.com