'클레이페이스', 북미 박스오피스 1위…첫 주말 2400만달러

AI 핵심 요약beta
- 영화 ‘클레이페이스’가 27일 개봉 첫 주말 북미 박스오피스 1위를 기록했다
- 북미에서 2400만달러, 전 세계에서 4300만달러 흥행 수익을 올렸다
- 로튼 토마토 관객 점수 94%와 국내 골든에그지수 98%를 기록했다
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로튼 토마토 팝콘미터 94%·CGV 골든에그 98%
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '클레이페이스'가 개봉 첫 주말 북미 박스오피스 1위에 올랐다고 27일 밝혔다.
박스오피스 모조(Box Office Mojo)에 따르면 '클레이페이스'는 지난 23일부터 25일까지 북미에서 2400만달러의 흥행 수익을 기록하며 박스오피스 정상에 올랐다.
북미 외 지역에서는 약 1900만달러를 벌어들이며 전 세계 누적 흥행 수익 4300만달러를 기록했다.
관객 평가에서도 높은 점수를 기록하고 있다. '클레이페이스'는 영화 평점 사이트 로튼 토마토에서 관객 지표인 팝콘미터 94%를 기록했다. 국내에서는 지난 21일 개봉한 가운데 CGV 골든에그지수 98%를 나타내고 있다.
'클레이페이스'는 할리우드 스타였던 한 남자가 사고로 모든 것을 잃은 뒤 최첨단 기술을 통해 얼굴을 되찾지만 신체에 변이가 일어나면서 벌어지는 이야기를 그린 바디 호러 스릴러다.
톰 리스 해리스가 주연을 맡아 인간의 형체가 무너져가는 과정과 복수에 나서는 인물을 연기했다.
'클레이페이스'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com