보령, 독일우주청과 우주 연구 협력…인프라 활용 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 보령은 27일 독일우주청과 우주 생명과학 협약을 체결했다
- 양측은 우주의학 연구를 보령 인프라에서 실험·검증하기로 했다
- 보령은 독일우주청을 첫 고객으로 삼아 연구 수요를 확대한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령이 독일우주청과 우주 생명과학 연구 협력 및 인프라 활용을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약은 2023년 보령의 우주 사업 프로그램 '휴먼스 인 스페이스(Humans In Space·HIS)'를 통해 시작된 양측의 협력을 연구 인프라 활용 논의로 확대하기 위해 마련됐다.
양측은 공동으로 발굴하는 우주 생명과학 연구과제와 독일우주청이 자체 추진하는 우주의학 연구를 향후 보령의 우주 연구 인프라에서 실험·검증하는 방안을 협의할 예정이다.
보령은 독일우주청 연구진이 필요로 하는 실험 환경과 장비, 운영 조건 등을 인프라 설계 단계부터 반영한다는 구상이다. 독일우주청을 첫 잠재 고객으로 삼아 다른 기관의 연구 수요도 확보할 계획이다.
보령은 2022년 말 미국 액시엄 스페이스에 투자한 데 이어 합작법인 브랙스스페이스를 설립해 액시엄 스페이스의 우주 인프라를 활용한 국내 사업 권한을 확보했다. 우주의학 분야 스타트업과 연구과제도 발굴해 왔다.
독일우주청은 우주 환경이 인체에 미치는 영향을 연구하고 있다. 독일 쾰른에 있는 항공우주의학연구소의 연구시설 '엔비하브(envihab)'에서는 미국항공우주국(NASA)과 함께 우주비행사의 신체 변화와 지구 중력 재적응 등을 연구한다.
김정균 보령 대표는 "독일우주청이 보령 우주 연구 인프라의 첫 잠재 고객으로 참여하게 됐다"며 "협력 기관들의 의견을 수렴해 우주의학 연구 인프라의 경쟁력을 높이고 추가 고객을 확보해 나가겠다"고 말했다.
안케 파겔스-케르프 독일우주청 우주 부문 이사는 "보령과의 협력이 한 단계 진전된 것을 환영한다"며 "앞으로 우주 생명과학 분야에서 공동 연구 가능성을 함께 찾아가길 기대한다"고 말했다.
sykim@newspim.com