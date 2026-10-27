서울문화재단·암스테르담, 문화예술 교류 위한 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 =서울문화재단(대표이사 송형종)은 네덜란드 암스테르담시 문화예술국(국장 아라프 아흐마달리, Department of Arts and Culture, City of Amsterdam)과 양 도시 간 문화예술 교류·협력을 확대하기 위한 업무협약(MOU)을 26일(월) 서울문화재단 대학로센터에서 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 서울과 암스테르담이 보유한 문화예술 자원과 정책 경험, 글로벌 네트워크를 연결해 도시 간 예술가와 작품의 지속 가능한 창작 교류 기반을 구축하기 위해 마련됐다. 양 기관은 단발성 교류를 넘어 아트앤테크, 야간문화, 문화정책, 문화예술교육 등 분야에서 자원을 유기적으로 결합하여 현장 중심의 지속 가능한 협력을 추진한다.

서울문화재단-암스테라담 문화예술국 업무협약 현장 [사진=서울문화재단]

◆서울-암스테르담, 단발성 교류 아닌 정책·창작생태계 연결하는 중장기 파트너로

협약의 주요 내용은 ▲예술 작품·예술가 상호 교류 ▲야간문화, 아트앤테크, 문화예술교육 등 문화정책·전문 지식 상호 교류 ▲축제 콘텐츠, 예술 분야 활동·레지던시 프로그램 상호 교류 ▲'2027년 문화협력의 해' 관련 사업 공동 홍보·상호 방문 프로그램 운영 등이다.

특히 양 기관은 2027년 두 도시 간 문화교류를 집중적으로 추진하는 문화협력의 해를 운영해 협력 기반을 구체적인 사업으로 발전시킬 예정이다. '2027년 문화협력의 해'는 이번 업무협약에 따른 협력사업 중 하나로, 예술가와 작품 교류를 확대하고 협력 성과를 시민과 공유하는 계기를 만든다.

◆아트앤테크·공연 유통·문학 레지던시…3개 분야 협력사업 본격 가동

양 기관은 이번 업무협약을 계기로 아트앤테크, 공연예술, 문학 등 다각적인 분야에서 실질적인 교류 사업을 단계적으로 추진한다.

첫 협력사업으로 세계 최대 규모의 융복합 음악·미디어아트 플랫폼인 '2026 암스테르담 댄스 이벤트(ADE) Arts & Culture'와 연계하여, 서울문화재단 융합예술지원사업 선정작인 한윤정 작가의 《Dreaming Babies: illi》 등 총 4개 작품을 암스테르담 Westerpark 야외 대형 LED 스크린에 24시간 루프 상영으로 선보였다. (10.21.~10.25.).

암스테르담 댄스 이벤트 협력사업_한윤정-Dreaming Babies illi [사진=서울문화재단]

내년에는 서울문화재단 연희문학창작촌과 암스테르담시 문화예술국, 더치컬처(DutchCulture)가 협력하여 양 도시의 문학 작가를 상호 파견하고 현지 작업 공간과 체류를 지원하는 레지던시 교류 프로그램을 운영한다. 이 외에 공연예술 분야에서는 양 도시의 주요 축제와 공연예술 플랫폼을 연결해 교류를 확대해 갈 예정이다.

◆도시 간 협력 본격화…서울 예술인 영토 확장은 계속될 것

재단은 이번 협약을 단순한 기관 간 교류에 머물지 않고 서울 예술의 실질적인 영토 확장의 기회로 연결할 계획이다. 양 기관이 가진 축제·극장·창작공간 등 문화 인프라와 국제 네트워크를 활용해 작품 소개, 공동제작, 레지던시, 정책 교류 등으로 협력 방식을 다변화한다.

이를 통해 서울의 예술가에게 새로운 국제무대 진출과 창작 기회를 제공하고, 양 도시 시민에게는 서로의 동시대 예술과 문화를 접할 기회를 넓힐 것으로 기대한다. '2027년 문화협력의 해' 역시 이러한 장기 협력의 흐름 속에서 분야별 교류를 집중적으로 가시화하는 계기가 될 예정이다.

송형종 서울문화재단 대표이사는 "이번 협약은 지난 6월 암스테르담에 직접 방문해 상호간 면밀히 논의하고 검토한 끝에 이뤄진 결실로, 암스테르담은 문화정책과 창작생태계, 글로벌 예술 유통 등 여러 면에서 서울과 주고받을 것이 풍부한 도시"라며 "이번 협약을 계기로 두 도시의 축제와 창작공간, 예술기관 네트워크를 실질적으로 연결해 서울의 예술가와 작품이 세계 무대로 나아갈 기회를 넓히고, '2027년 문화협력의 해'를 비롯한 다양한 공동사업을 통해 지속 가능한 협력으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

jyyang@newspim.com