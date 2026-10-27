추영우, '연애박사'서 공대 남신 매력 발산…김소현 향한 진심 담은 축가

AI 핵심 요약beta
- 추영우가 27일 ‘연애박사’에서 로봇공학 박사과정생을 연기했다
- 추영우는 친구 결혼식에서 임유진에게 진심을 담아 축가를 불렀다
- 추영우는 사랑을 배워가는 박민재의 감정선을 섬세하게 표현했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 추영우가 '연애박사'에서 로봇공학 박사과정생의 지적인 매력부터 사랑 앞에 서툰 순수한 면모까지 선보이며 시청자들의 설렘을 자극하고 있다.
추영우는 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 로봇공학 박사과정생 '박민재' 역으로 열연 중인 가운데, 현장 비하인드 컷을 선보였다.
공개된 사진 속 추영우는 셔츠에 니트를 매치한 댄디한 스타일링으로 '남친짤'의 정석을 뽐냈다. 각각의 컷마다 분위기를 달리 하며 인물에 깊이 스며든 모습이다. 추영우는 박민재 그 자체로 변신, 카메라 안팎을 가리지 않는 몰입력으로 캐릭터의 설득력을 한층 배가해 눈길을 끈다.
특히, 극 중 박민재가 절친의 결혼식에서 축가 '사랑의 서약'을 직접 가창하는 모습도 담겼다. 추영우는 인생의 버팀목이 되어준 친구 차서현(한도이)을 축하하는 동시에, 임유진(김소현)을 향한 진심 어린 마음을 노랫말 한 자 한 자에 진정성을 담아 불렀다. 임유진과 눈을 맞추며 서툴지만 자신의 온 마음을 조심스럽게 꺼내놓는 모습으로 보는 이들에게 뭉클한 여운을 남겼다.
이처럼 추영우는 로봇 연구에만 몰두하던 것에서 점차 사랑을 배워가는 박민재로 성장해 나가는 모습을 밀도 있게 그려내며 극의 몰입도를 높이고 있다. 박민재가 지닌 다층적인 감정선을 대사 호흡과 시선 처리, 미묘한 표정 변화로 담아내며 다시 한번 폭넓은 소화력을 입증했다. 서툰 다정함 뒤에 감춰진 현실적인 불안을 섬세하게 풀어내고 있는 추영우가 앞으로 펼쳐갈 이야기에도 기대가 모인다.
한편, 추영우가 출연하는 '연애박사'는 매주 월, 화요일 밤 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.
moonddo00@newspim.com